«Nos pidieron el informe de vida laboral a los dos para el alquiler»

Una pareja de Badajoz, que pide guardar el anonimato porque siguen buscando casa, se está desesperando con la experiencia de buscar vivienda de alquiler. Hace ... varias semanas se habían decidido por un piso de tres dormitorios en una barriada populosa, pero descartaron el arrendamiento cuando tuvieron el contrato por delante.

Su caso demuestra las complicaciones que surgen en el mercado inmobiliario del alquiler en Badajoz. De hecho, las inmobiliarias pacenses apuntan a que los precios se han disparado por el aumento de la demanda en la ciudad. Desde el sector apuntan a un incremento de entre 50 y 150 euros en la renta mensual durante el último año. Así lo indican desde la inmobiliaria Nacho Albarrán, donde subrayan que «los precios se han disparado por la demanda que hay y los pocos pisos que quedan».

Esa vivencia la tiene la pareja de Badajoz que prefiere no revelar su nombre para evitar tener más problemas en la búsqueda de una casa en la ciudad. Los dos estaban prácticamente decididos a alquilar una vivienda, pero las condiciones les echaron para atrás.

En principio, les pidieron una nómina y les pareció bien. Pero después les reclamaron el informe de vida laboral de cada uno de ellos. «Entiendo que es por miedo a los okupas, pero no vamos dar todos nuestros datos personales a nadie». Hasta llegar a ese punto ya habían visto otras cláusulas del mismo contrato que les habían disgustado. Entre ellas, que debían hacerse cargo de cualquier desperfecto en los electrodomésticos debido al uso habitual.

En cuanto a la duración, el contrato marcaba un año prorrogable hasta cinco. Pero si decidían irse antes de cumplir los cinco y avisaban con poco tiempo tenían que pagar un mes por cada año. Su queja está orientada, además, a que la redacción era confusa, de manera que no entendían que si el contrato inicial era de un año tuvieran que pagar si no se quedaban cinco. Esta pareja de pacenses entiende que lo normal sería perder la fianza, de un mes, pero en ningún momento indemnizar por un tiempo no firmado inicialmente.

Las inmobiliarias consultadas no han llegado a ver casos tan extremos, pero confirman que alquilar es cada vez más complicado porque la falta de viviendas disponibles permite a los propietarios ser muy exigentes.

Entre los requisitos más habituales se encuentra la solicitud de una nómina, que los inquilinos no tenga mascota, que no tengan hijos pequeños o no fumen.