Los pequeños saharauis, en la Diputación de Badajoz

R. H.

Sábado, 30 de agosto 2025, 09:29

Una delegación de niños saharauis que acude en verano a la región con el programa 'Vacaciones en Paz' visitó este viernes la Diputación de Badajoz, que este año ha concedido una subvención de 9.800 euros a la Federación Sáhara Extremadura (FEDESAEX) y otra de 15.000 euros a NUR Saharaui para sufragar tanto actividades como gastos de desplazamiento en avión.

Les recibió la presidenta provincial, Raquel del Puerto.

