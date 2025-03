Pacenses con medalla de oro

Guadalupe Sabio, Inma Chacón y Antonio Huertas recibirán el martes la medalla de oro la provincia, por compartir trayectorias ejemplares basadas en la cultura del ... trabajo y el esfuerzo y por el amor a su tierra.

Estas son las credenciales de los tres pacenses elegidos por la Diputación de Badajoz para recibir su máximo galardón durante el acto institucional del Día de la Provincia, que este año se celebrará en Campanario.

La candidatura de Guadalupe Sabio la propuso la propia Diputación. Licenciada en Veterinaria por la UEx y doctora en la UEx en colaboración con el British Medical Research Council en Dundee (Escocia), lidera un grupo de investigación del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares del Instituto Carlos III de Madrid. Especializada en Biomedicina, sus estudios se centran en entender los factores de riesgo cardiovascular que aparecen en las personas obesas.

Antonio Huertas es presidente de Mapfre y de la Fundación Mapfre y lidera desde hace un año el Consejo Social de la UEx. Su candidatura fue propuesta por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, su pueblo. Es un hombre hecho a sí mismo, que logró ascender de becario a presidente de Mapfre en 24 años, siendo uno de los CEO más jóvenes del Ibex 35.

A Inma Chacón la propuso para la medalla el Ayuntamiento de Zafra, su pueblo natal. La escritora, finalista del Planeta en 2011, es un referente de las letras y la cultura en España.

Guadalupe Sabio | Científica e investigadora «La investigación sin inversión no se consigue»

Ampliar Guadalupe Sabio. Hoy

Guadalupe Sabio (Badajoz, 1977) vive en Madrid, donde dirige un grupo de investigación que trabaja en el cáncer hepático y en las enfermedades cardiovasculares que desencadena la obesidad.

–¿Cómo recibe la medalla de oro?

–Es una alegría muy grande y un honor. Badajoz es mi tierra y este premio tiene ese cariño especial y también porque, en el fondo, se reconoce el trabajo no solo mío sino de mi grupo de investigación.

–¿Qué mensaje quiere transmitir cuando recoja la medalla?

–Es necesario potenciar la Universidad, la investigación en Extremadura y el espíritu del esfuerzo, para que toda la inversión que ha hecho nuestra tierra podamos devolverla.

–¿Qué le hace falta a la provincia de Badajoz para despegar en el ámbito de la investigación y retener el talento?

–Hay que creer más en Extremadura, no solo como una potencia en investigación en las ramas tradicionales de la tecnología o la agricultura, también puede tener un potencial impresionante en investigación en Biomedicina. Los países con centros importantes de investigación fuera de las grandes ciudades siempre han tenido éxito porque no todo el mundo quiere vivir en una gran ciudad. Extremadura tienen una calidad de vida impresionante, si se invierte y se dan las condiciones de infraestructura muchos investigadores querrían irse allí.

–La investigación ha estado en primer plano en la pandemia, ahora que estamos en los últimos coletazos, ¿se nos ha empezado a olvidar o las instituciones se lo están tomando en serio?

–Se nos ha olvidado muy rápido. Tenemos la idea de que la investigación es importante, pero sin financiación no se consigue. No solo nos cuesta invertir más, nos está costando incluso recuperar los niveles que teníamos antes de 2011.

–¿La covid le ha abierto alguna vía de investigación?

–He empezado a trabajar en el daño en el corazón debido a alteraciones pulmonares, porque creemos que en el futuro uno de los efectos secundarios a largo plazo de la covid va a ser ese.

Antonio Huertas | Presidente de Mapfre «La Alianza es un puente entre la UEx y las pymes»

Ampliar Antonio Huertas. Hoy

Antonio Huertas (Villanueva de la Serena, 1964) dirige Mapfre y su fundación y desde hace un año está al frente del Consejo Social de la UEx, empeñado en servir de puente entre los jóvenes y la empresa a través de la Alianza Extremadura es futuro.

–¿Qué significa ser medalla de oro de la provincia?

–Para una persona como yo, acostumbrada a viajar por el mundo entero y que gracias a la empresa que represento recibimos muchos halagos y reconocimientos, el que ahora de mi tierra, de mi provincia y a propuesta del Ayuntamiento de mi pueblo reciba la medalla es un honor y una emoción sincera y profunda.

–Se reconoce su trayectoria profesional pero también su compromiso social, ¿cómo se está materializando la Alianza?

–En seis meses tenemos 48 empresas adheridas, más de 250 prácticas remuneradas comprometidas y un plan de emprendimiento donde ya tenemos a 30 jóvenes que quieren tener su propia empresa trabajando con las cámaras de comercio. Además, con HOY estamos desarrollando un foro para incentivar a los jóvenes y más de una docena de líderes empresariales y sociales han hecho charlas inspiradoras que tienen mucha audiencia, y estamos poniendo en marcha el programa para que los antiguos alumnos de la UEx podamos ayudar a los jóvenes con programas de mentoring, asesoramiento y apoyo profesional. Es una Alianza pionera y ya nos están pidiendo de otras partes de España que contemos esta experiencia que está siendo un éxito.

–¿Conectar la UEx con la empresa es clave para el desarrollo del tejido industrial en la provincia?

–La adecuación al mundo empresarial es importante y lo que estamos haciendo es servir de puente entre la UEx y las pymes para que los jóvenes cuando salgan ya hayan tenido prácticas en las empresas.

–¿Qué va a aportar la unión de Don Benito-Villanueva?

–No es una cuestión solo de tamaño, la nueva ciudad necesita un plan de negocio atractivo para la inversión pública y privada.

Inma Chacón | Escritora «El desarrollo de la industria cultural depende del tren»

Ampliar Inma Chacón. HOY

Inma Chacón (Zafra, 1954) está en plena promoción de su última novela 'Los silencios de Hugo', una historia personal sobre el sida que ha madurado durante los últimos 25 años.

–¿Qué representa ser medalla de oro de la provincia?

–Yo que hace muchísimos años que vivo fuera de Extremadura, porque me vine a Madrid cuando era pequeña pero siempre llevo a Extremadura en el corazón y quiero a Extremadura profundamente, es como si con esta medalla mi tierra me devolviera el cariño que yo siento por ella, como un amor correspondido.

–¿Ha pensado en regresar?

–Tengo mi vida y a mis hijas en Madrid, pero no descarto la idea de volver a afincarme allí. Soy extremeña, lo he sido siempre y lo seré hasta que me muera, tanto que quiero que mi última morada sea Zafra, donde están mis seres más queridos, los que me faltan que son mi hermana, mi padre y mi madre.

–Recoge la medalla en un acto dedicado este año a la cultura, ¿cómo ve el panorama cultural aquí?

–Veo con mucha preocupación el desarrollo de la industria cultural por la ausencia de un tren digno. Creo que la falta de un medio de transporte fácil para llegar impide que muchos autores vayan a Extremadura. La cultura como cualquier otra industria en Extremadura tiene mucho que ver con la ausencia de trenes y no puedo entender que no haya habido un político en más de 40 años de democracia que haya conseguido un tren digno.

–Una de las cosas buenas de la pandemia ha sido el aumento de los lectores. ¿Se han fidelizado?

–Mucha gente se ha acostumbrado a leer y pienso que muchos de los nuevos lectores de la pandemia continúan leyendo ahora. Con la promoción de la novela he tenido una agenda como nunca, aunque he tenido que cortar por un problema de salud, pero tenía todos los días de marzo y abril cerrados e incluso agendado para octubre y noviembre.