El Ministerio deniega la declaración de fiesta de interés internacional para la Semana Santa de Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz ha recibido esta semana la resolución denegatoria sobre la declaración de la Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

El ... concejal de Turismo, Rubén Galea, ha informado este martes de esa respuesta del secretario de Estado de Turismo, así como ha anunciado que este mes de octubre presentarán de nuevo el expediente con las últimas correcciones solicitadas. Por ello, el edil aún confía en que el título llegue a la ciudad para la Semana Santa de 2025, que se celebra en medio año. O, en el caso de que no esté lista antes del Domingo de Ramos, sí pueda estar terminada durante el próximo año.

La resolución negativa se basa en seis «cuestiones menores», según Galea. Este ha dado a conocer cuatro que considera que la ciudad sí cumple y sí se han aportado en el expediente, por lo que entiende que no habrá problemas en lograr la declaración en los próximos meses.

«Volveremos a presentar el expediente con las correcciones que solicitan» Rubén Galea Concejal de Turismo

¿Qué se pide?

Entre los motivos de la denegación, la Secretaría de Estado de Turismo se refiere a la página web específica de Semana Santa. Según Galea, el documento reconoce que sí se ha mejorado en los últimos tiempos, pero que no se ha aportado la información en inglés y portugués, así como la agenda de actos o información de las asociaciones del ramo. El concejal ha incidido en que la web sí cumple todos estos requisitos, pero también ha dicho que entiende que «el expediente es muy extenso», y que se ha podido pasar en el análisis que Turismo ha realizado. Como ya se cumplen estos puntos, «no cuesta nada por repetir de nuevo el expediente».

En segundo lugar, la resolución establece que el Ayuntamiento no ha certificado que destina el 10% del presupuesto de la Semana Santa a difusión y publicidad. Galea ha asegurado que sí lo hacen y que no lo acreditaron porque la orden que regula estas concesiones no lo pide. «No cuesta nada acreditarlo».

Además, deben indicar las plazas hoteleras que existen en un radio de 40 kilómetros de la ciudad y los accesos a la ciudad por los distintos medios de transporte. No han incidido en las oficinas de turismo disponibles en la ciudad y los alrededores, algo que harán en las próximas fechas.

En cuarto lugar, el Ayuntamiento remitió tal y como le pidieron cartas de apoyo a la fiesta por parte de asociaciones del ramo. Ahora les reclaman que certifiquen que esos colectivos tienen relación con la fiesta.

Por ello, Rubén Galea estima que es fácil puntualizar estos cuatro aspectos.

Una vez denegada la petición, Turismo da dos posibilidades al Ayuntamiento. Una de ellas, que recurra a la vía contenciosa, algo que el concejal ha descartado. La otra, que inicien de nuevo la solicitud de la declaración cuando tengan solventadas las objeciones que figuran en la misma resolución.

Dado que se trata de «cuestiones menores» y que el expediente está ya montado, el Ayuntamiento lo remitirá de nuevo completo.

Rubén Galea ha recordado que el expediente cuenta con 1.700 folios y que ya recibieron un requerimiento de subsanación a finales de agosto que atendieron a inicios de septiembre.

El edil ha explicado que no hay posibilidades de presentar una segunda subsanación y ha achacado las objeciones de Turismo a que se trata de un documento muy extenso y a que se piden cosas que no están exigidas en la orden que regula su concesión. «Por eso estamos medianamente satisfechos y creemos que las perspectivas son positivas», ha dicho Galea.

Anunciado en 2018

El anterior alcalde, Francisco Fragoso, anunció en 2018 su intención de optar a que la Semana Santa de Badajoz fuese de Interés Turístico Internacional. En ese año ya se habían cumplido siete desde que se concedió el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Pero redactar este tipo de expedientes es un proceso largo para el que se debe reunir mucha información y cumplir determinados requisitos. Por eso la presentación de la documentación se fue retrasando hasta que el pleno aprobó todo el informe esta primavera. Fue ya con Rubén Galea en la Concejalía de Turismo cuando se presentó la solicitud en junio pasado. En ese momento ya contaba con el visto bueno de la Junta de Extremadura.

En ese primer informe se acreditó el origen, antigüedad y raigambre tradicional de la fiesta en cuestión, así como su celebración de forma ininterrumpida cada año.

Según dijo el alcalde en la presentación de la última Semana Santa, han sido «500 años de historia ininterrumpida». «Por historia, tradición y cultura, por calidad humana de los pasos, este Ayuntamiento pelea este 2024 para que nuestra Semana Santa sea reconocida como fiesta de Interés Turístico Internacional», defendió en su momento.

Con esta declaración, la ciudad quiere repetir el reconocimiento que logró para el Carnaval en 2022, así como equipararse con el título que ya tiene la Semana Santa de Mérida (2018) y la Pasión de Cáceres (2011).