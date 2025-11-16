«El matrimonio entre homosexuales ha sido un avance»
Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00
–En 246 páginas que tiene el libro no he encontrado nada bueno de Zapatero. Algo haría: aprobó el matrimonio gay, la ley de divorcio ... exprés, la ley antitabaco, subió el SMI...
–La ley del divorcio ya estaba y el matrimonio entre homosexuales... La historia nos demuestra que ha sido un avance. Pero el daño que ha hecho a la convivencia entre demócratas... Todo el debate legislativo lo hizo para que el PP votara en contra, como la Ley de Memoria Histórica, para poder llamarles fascistas y franquistas. Nunca buscó algo para unir a los españoles, sino para dividir. Fue el primer escracheador, que llamó a rodear las sedes del PP después de los atentados de Atocha y consiguió que la gente saliera a la calle porque ya estaba plantada la semilla del odio al PP por encima de todo.
