Marc Copland o Jazzmela Horn actuarán en el Festival de Jazz

El 38º Festival Internacional de Jazz de Badajoz se celebra del 5 al 8 de noviembre con la presencia de grandes nombres como el pianista ... Marc Copland, uno de los más talentosos de su generación; o la vocalista nominada al Grammy Jazzmela Horn.

También destacan en la programación el ganador de dos Grammy Latinos y uno de los saxofonistas más líricos y versátiles del jazz contemporáneo, Ariel Brínguez, y una de las grandes leyendas vivas, además de uno de los iconos indiscutibles del jazz internacional, el pianista Jacky Terrason.

Al mismo tiempo, pone la mirada en los músicos extremeños de jazz ya consagrados, como Pedro Calero o Pepín Muñoz, o en los nuevos valores del género en la región y en concreto del jazz hecho por mujeres con la presencia de las cantantes Julia Peña, Aurora Samino y Lola Santiago, que actuarán en el Cafetín del Teatro López de Ayala, o Nacho Jiménez, Fernando Barrios y Andrés Martín en el Café Jazz Espantaperros, club que vuelve a colaborar con el festival.

La sede de Fundación CB en la calle Montesinos, el Teatro López de Ayala, el Cafetín de este último, el Café Espantaperros y las calles de Badajoz serán sede de este festival en el que también participan los combos avanzados de los alumnos del Curso de Jazz del Conservatorio Profesional Juan Vázquez de la Diputación de Badajoz, en las ya «míticas» jam session del festival en el citado Cafetín.

Además, esta cita con el jazz vuelve a las calles de Badajoz, también de la mano de los combos de los alumnos del citado curso del ‘Juan Vázquez’.

Actuaciones

Conciertos, ‘jam sessions’ en el Cafetín del Teatro López de Ayala y una ‘Hora del vermú’, además de jazz en la calle y conciertos de combos avanzados de alumnos del Conservatorio ‘Juan Vázquez’, conforman la programación del Festival Internacional de Jazz de Badajoz.

La presentación del evento tuvo lugar ayer en el Teatro López de Ayala con la presencia de los organizadores, Pablo Romero y Javier Alcántara.