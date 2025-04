Kilómetros de solidaridad para poner en pie al soldado David

Hasta la ermita y para atrás' es el sobrenombre que los militares del Regimiento Saboya número 6 le han dado a la carrera solidaria que ... han organizado el próximo 20 de junio.

Este recorrido de ida y vuelta desde la base militar del General Menacho hasta la ermita de la Virgen de Bótoa suma siete kilómetros y medio, y es el que hacían los regimientos hasta que los entrenamientos se trasladaron a los campos de maniobras.

Hace justo un año que el soldado del regimiento Saboya, David Nieto, salió del cuartel, donde estaba destinado desde el año 2016, para disfrutar de sus vacaciones de verano. Lo que no imaginó el joven es que regresaría doce meses después para recorrer en silla de ruedas 'La Saboyana', la carrera solidaria que sus compañeros de la Asociación Tercio de Saboya han organizado para conseguir fondos y ayudarle a conseguir el material ortopédico que necesita. «Estoy muy agradecido porque han organizado esto por mí, pero tienen intención de mantener la carrera en el tiempo para ayudar a otras personas y me parece genial porque hoy estamos bien y mañana pasa algo y necesitamos ayuda».

David salió a hacer una ruta en moto cuando esta se le fue en una curva. Un mal golpe a consecuencia de la caída le provocó una lesión medular a la altura de la vértebra T8 que le ha dejado una parálisis completa tanto sensitiva como motora.

Después de la operación que le tuvo unas semanas en el Hospital Universitario de Badajoz fue trasladado al Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo. Allí pasó cuatro meses en los que le enseñaron a vivir con su nueva realidad. «Ten enseñan a vestirte sólo a ir al baño sólo. Tienes que aprender todo de nuevo y la labor de las terapeutas ocupacionales es muy importante», explica Nieto.

Su vuelta a Badajoz le devolvió la posibilidad de estar cerca de sus compañeros del cuartel. «Hay muchos con los que me veo a diario, ya sea en el barrio o porque vienen a visitarme», cuenta.

A su regreso también recibió visitas como la del coronel de su compañía, «Era nuevo, no me conocía personalmente porque llegó cuando yo estaba en Toledo, se interesó en mi y vino a visitarme» , recuerda.

«Nos llegó la noticia que el nuevo mando visitó a gente que estaba de baja, y el conocer el caso de David se dio cuenta de sus necesidades», comenta Marcos Cáceres, uno de los organizadores de la carrera.

Con la idea de recabar fondos para ayudarle porque es una situación en la que te «encuentras de la noche a la mañana y necesita muchas cosas», argumenta.

Uno de los materiales ortopédicos que necesita es un bipedestador. Se trata de un equipamiento adaptado que le ayuda a mantenerse en pie gracias a unas sujeciones que tiene en las rodillas. «Una de las cosas que tenemos que hacer es ponernos todos los días de pie, por tema de huesos, musculatura y circulación», explica.

El bipestador que le permitirá ponerse en pie cuesta ocho mil euros, por eso desde la Asociación Tercio de Saboya, junto con el regimiento Saboya número 6, han establecido 15 euros por dorsal para colaborar. «La carrera está abierta a todo el mundo, militares y población civil. Hay varias modalidades y el dorsal cero para quien quiera aportar su ayuda», explica Cáceres, que añade que tienen ya más de 1.500 inscritos.

Modalidades de carrera

Para recorrer los siete kilómetros y medio que le den a David el aparato que necesita, los participantes pueden inscribirse en una de las cuatro modalidades. Como la marcha solidaria, donde la población podrá unirse a los militares en una cadena humana, que conformará el recorrido.

Para los más competitivos han creado la modalidad de competición, aquí los corredores optan a varios premios en cada una de las categorías.

También hay otra modalidad pensada para los más pequeños. «Habrá juegos y actividades para que los niños pasen una mañana divertida en la modalidad infantil», comenta Marcos.

Además, no es necesario correr la carrera para colaborar. «Hemos creado el dorsal cero, de forma que si alguien no puede venir a correr pero quiere colaborar paga su dorsal y nosotros le enviamos una camiseta conmemorativa», señala el organizador.

Para el regimiento Saboya 6 la jornada será una oportunidad estupenda para pasar un día de convivencia entre la familia saboyana y los participantes. «Para nosotros lo importante de la jornada es ayudar a David. Ha sido muy fácil ponernos manos a la obra y ayudarle, porque hoy le ha tocado a él pero mañana puede ser cualquiera, y lo hacemos con todo el cariño».

David ya prepara su silla para volver el día 20 al cuartel. «Haré el recorrido junto a mis compañeros, yo no me esperaba esto y me ha hecho mucha ilusión porque me sigo sintiendo uno más», afirma el soldado.

Después de la carrera lo que sus compañeros piden para él es un trabajo. «Algo que le ayude a seguir adelante a él y a su mujer.

Con esta primera edición La Saboyana ha llegado para quedarse, «habrá más ediciones para ayudar a aquel que lo necesite».