La Junta ejecuta obras en el vestíbulo y las urgencias del Universitario por 170.000 euros

La consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura ha iniciado dos «importantes» actuaciones de mejora en el Hospital Universitario de ... Badajoz valoradas en casi 170.000 euros, con el objetivo de modernizar sus instalaciones, reforzar la accesibilidad y garantizar una atención más cómoda y segura para pacientes, acompañantes y profesionales.

Ayer comenzaron las obras de adecuación de accesos y aseos del vestíbulo principal del hospital, que incluyen la sustitución de las lamas del porche cubierto, la instalación de cuatro puertas automáticas, la reforma integral de los tres aseos públicos y la remodelación del control de acceso al edificio.

Esta actuación, con una inversión de casi 93.000 euros, busca mejorar la accesibilidad y la funcionalidad de uno de los espacios más transitados del centro, indica la Junta.

Durante el desarrollo de los trabajos, el acceso principal permanecerá cerrado, por lo que los usuarios deberán acceder por la zona de Consultas Externas. No obstante, el hall principal seguirá operativo y se garantizará la seguridad y la normal circulación en todo momento.

Aseos

También se han iniciado las obras de renovación de los aseos y revestimientos verticales en las zonas comunes del Servicio de Urgencias, una «intervención necesaria tras décadas de uso intensivo que han supuesto un creciente deterioro en materiales, pavimentos, alicatados y sanitarios».

Con un presupuesto de más de 76.000 euros, el proyecto contempla la reforma y actualización de los tres bloques de aseos y la sustitución de los revestimientos en paredes que dificultaban las reparaciones y suponían «un riesgo para usuarios y profesionales».

Durante todo el proceso, dos núcleos de aseos permanecerán «siempre operativos, asegurando el acceso a baños».