El juez ordena la captura de un acusado de intento de homicidio en Badajoz que no ha ido al juicio La sala ha decretado el ingreso en prisión de este hombre que iba a ser juzgado junto a la víctima mortal del tiroteo del pasado 29 de febrero

Natalia Reigadas Badajoz Miércoles, 20 de marzo 2024, 12:30 | Actualizado 13:10h.

Orden de busca y captura e ingreso en prisión cuando sea detenido. Es la medida que ha tomado la Audiencia Provincial de Badajoz para J. S.R. después de que este hombre no se presentase al juicio dónde debía determinarse su participación en un intento de homicidio. El proceso, que ha sido suspendido por su incomparecencia, debía arrancar este miércoles en Badajoz.

En total iban a ser juzgadas tres personas por un tiroteo que tuvo lugar en 2019 en Suerte de Saavedra y en el que perdió un riñón y el bazo un joven de 27 años. Uno de ellos, sin embargo, ha sido eliminado de la causa porque se trata del hombre asesinado el pasado 29 de febrero en el bar Vaquerizo, J. G. C. El segundo implicado, J. P. R. sí ha comparecido, pero no el tercero, por lo que el juicio se retrasa. El ausente, J. S. R., está en libertad provisional por esta causa y el juez ha indicado que debe comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes y que no lo hizo el pasado 15 de marzo.

Los hechos juzgados ocurrieron el 3 de octubre de 2019 en la confluencia de las calles Olof Palme y Eduardo Naranjo. Según el escrito de acusación, los dos acusados (y el fallecido el pasado 29 de febrero), portaban una escopeta y un arma corta y buscaron a un joven de 27 años con el que habían tenido un incidente días antes. Lo encontraron dentro de un coche que estaba aparcado en esta zona.

El Ministerio Público mantiene que dispararon sobre este joven «con ánimo de acabar con su vida» cuando estaba en el vehículo. Logró salir y avanzar varios metros y volvieron a dispararle hasta que cayó al suelo y huyeron. A consecuencia de los disparos perdió un riñón y el bazo. La Fiscalía pide 10 años de cárcel para cada uno de los procesados por homicidio en grado de tentativa mientras que la acusación particular, que representa José María Pedregal, eleva la petición a 15 años por intento de asesinato alevoso más penas de 1 a 2 años por tenencia de armas.

Afectado por el asesinato del Vaquerizo

Los testigos, los policías y los peritos estaban citados este miércoles en la Audiencia Provincial, pero al llamar a los acusados, solo estaba uno de ellos. Por el ausente ha comparecido un abogado que, sin embargo, era nuevo en su representación y no estaba designado, por lo que el juez le ha pedido que abandone la sala.

El Fiscal ha pedido la suspensión del juicio para no tener que duplicar las pruebas en un segundo proceso y ha pedido la orden de detención. la acusación particular, sin embargo, ha solicitado que el proceso siguiese adelante para no retrasar más el juicio y que posteriormente se juzgase al ausente. «Vamos camino de los los 5 años», ha argumentado.

La defensa del único acusado que ha comparecido, el letrado José Duarte, también ha defendido que se celebrase el juicio y ha tachado de «extrema crueldad» la orden de busca y captura y la prisión provisional determinada para el ausente. Ha alegado que está afectado por el asesinato del pasado 29 de febrero. Ambos acusados son parientes del hombre tiroteado en el bar Vaquerizo. Duarte ha pedido que se pida explicaciones al ausente en lugar de determinar su detención.

Finalmente, sin embargo, la sala ha decretado la suspensión del juicio por la «unidad del acto», es decir, porque deben juzgarse a la vez a los dos implicados. También han determinado una orden de busca y captura contra el hombre que no ha comparecido y su ingreso en prisión cuando sea capturado.