Un insecto acaba con los setos de San Fernando de Badajoz

Los setos que rodean al bar Bucheta, en la calle Miguel de Unamuno del barrio pacense de San Fernando, en Badajoz cada día amanecen con ... menos hojas. Así lo percibe el propietario de este local, José Carballo, que es testigo de como el escarabajo del Olmo está terminando con esta planta.

«Se comen las hojas de algunos árboles, los setos, solo hay que ver cómo están, los deja secos. No pica, pero en mi negocio molesta a los clientes que se sientan en la terraza», afirma.

No es la primera vez que este insecto se deja ver por esta zona, ya que según el Carballo en la calle donde él tiene su negocio notaron su presencia hace cuatro años. «Este año se ha dado la voz de alarma porque hay muchos más que otras veces y se ha extendido más allá de esta calle. Durante el invierno no lo vemos, solo en verano», sentencia.

Soraya Tamayo descubrió este insecto hace unas semanas mientras paseaba a su perro. «Los árboles que hay en el parque del descampado que hay detrás de la calle Miguel de Unamuno están llenos de escarabajos porque paseo por ahí a mi perro y es horrible, siempre se le cae alguno encima», señala.

Escarabajo del Olmo eSC

A Tamayo este insecto pequeño y amarillo le recuerda a una mariquita y aunque es inofensivo a María Blas, que vive cerca de la calle Luis Chamizo no le parece un bicho tan inocente. «Hace una semana se metieron en mi casa y llegué a tener perfectamente más de un centenar de escarabajos. El problema es que con un insecticida normal no acabas con ellos y tuve que matarlos uno a uno», apunta.

Blas cuenta que ha visto este insecto más veces por el barrio, pero nunca en las proporciones en las que se ve en la actualidad. «No podemos abrir las ventanas porque se meten en casa, y aunque sea inofensivo no deja de ser molesto y a nadie le agrada tener su salón lleno de bichos», subraya.

Según los vecinos con las temperaturas tan altas que se dieron la semana pasada, aumentó la cantidad de este tipo de insectos en la zona, por lo que piden al Ayuntamiento que fumigue los parques para evitar que se repita de nuevo.

Plaga de hormigas

El de San Fernando no es el único barrio de la ciudad donde hay un problema de este tipo, los vecinos de la Ronda Norte también se quejan de una plaga de hormigas en su barrio. Es la calle Francisco Sansón Moreno en la que más insectos proliferan. «Es una zona muy amplia con mucho arbolado y unos solares enormes que este año no se han limpiado y que son el foco de este problema, ya que no hay ningún tipo de mantenimiento», explica Javier que cuenta que las hormigas llegan hasta las casas.

Un problema al que se enfrentan cada verano.