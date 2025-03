Sucesos en Extremadura: «El incendio en el bar ha sido intencionado. Quien lo ha hecho no quería que abriéramos»

Miriam F. Rua Badajoz Jueves, 31 de marzo 2022, 13:21 | Actualizado 19:01h. Comenta Compartir

El fuego ha calcinado un local de copas de la Urbanización Guadiana de Badajoz a dos días de su inauguración. El incendio, que se produjo la pasada madrugada, ha devorado sillones, aires acondicionados, el equipo de música, la cristalería y el arsenal de cachimbas que tenían listas para su apertura, que estaba prevista para mañana viernes.

Los dos socios que están detrás de este proyecto están convencidos de que el fuego ha sido intencionado para boicotear su apertura. «No tenemos dudas de que ha sido intencionado. Han forzado el cierre, el bombín de la puerta nos lo encontramos tirado en el suelo», cuenta David Vega Laso, que regenta dos negocios de copas y un taller mecánico en Talavera la Real y que con el local de la Urbanización Guadiana quería estrenarse en el ocio pacense.

«La bienvenida nos ha salido mal, mal, mal», dice apesadumbrado, mientras intenta echar cálculos de lo que han perdido y cancela las actuaciones de dj y los conciertos que tenía programados para este fin de semana.

De lo ocurrido se han enterado esta misma mañana cuando se han acercado al local a dar los últimos remates. «Los sofás están quemados, los aires acondicionados y el equipo de música derretidos y las cachimbas las han destrozado a martillazos», detalla.

«Esta mañana el local seguía calentito»

No saben bien cuándo se ha producido el incendio, en el que ni siquiera intervinieron los bomberos porque nadie dio aviso. «Nosotros nos fuimos el miércoles sobre las 23.30 horas y hemos vuelto hoy a las ocho de la mañana y nos hemos encontrado el local quemado, que aún seguía calentito», describe.

Las llamas no han afectado al exterior del local. «El incendio ha sido dentro y no está todo quemado, es como si le hubieran metido fuego y luego lo hubieran apagado. Quien lo ha hecho no quería que abriéramos».

La Policía Nacional, cuenta Vega Laso, ya ha estado esta mañana en el local, y él junto a su socio acudirán a lo largo del día de hoy a la comisaría para poner la denuncia. «Aún no nos ha dado ni tiempo», dice.

Tienen pendiente también hacer inventario de lo que el fuego se ha llevado por delante, pero en un cálculo aproximado creen que las pérdidas alcanzan los 35.000 euros, dado que el equipo de música y la instalación de aire acondicionado están inservibles y son las inversiones más cuantiosas que han hecho en el local.

«No nos lo explicamos, tiene que ser una cuestión de que no nos quieren de competencia porque nosotros no hemos tenido problemas con nadie, al contrario nos llevamos bien con todo el mundo, la prueba es que están volcados en ayudarnos», asegura.

En el local, el 40 de la Urbanización Guadiana, justo encima del restaurante Sabor, estaba todo listo, a falta únicamente de cargar las bebidas, para su apertura. Bautizado como 'Brahma', estaba pensado para abrir a diario desde la tarde hasta la madrugada ofreciendo copas y cachimbas, una combinación muy de moda en el negocio del ocio.

La idea de Vega Laso y de su socio es limpiar y volver a equipar el local para abrirlo. «Como muy pronto, tardaremos mes y medio», mientras tanto los cuatro camareros y los dos 'cachimberos' que tenía contratados tendrán que esperara para incorporarse.