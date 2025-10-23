Iker Karrera reflexiona sobre el poder y la evasión emocional en el Festival de Teatro

El 48 Festival Internacional de Teatro de Badajoz continúa su programación con la obra ‘The Room Where It Happens’, de la compañía madrileña de ... danza contemporánea Iker Karrera, que se representará hoy, a las 21.00 horas, en el Teatro López de Ayala.

Escrita por Karrera, esta obra explora a través de la danza contemporánea, el miedo al vacío y la rutina «disfrazada» para reflexionar sobre el poder, las decisiones y los espacios ocultos donde se define el destino colectivo. A su vez, plantea una crítica a la evasión emocional y a la sobreestimulación que caracterizan la vida moderna.

Así, en el interior de las personas existe una habitación cerrada, un espacio «íntimo donde se gestan las emociones» y cuyo laboratorio «emocional» tienen lugar los sentimientos que van desde «la alegría hasta la tristeza, pasando por todas las intensidades posibles». En este sentido, «la tristeza sale y la alegría entra, o viceversa, como si todo dependiera de un cambio imperceptible en el aire».

Reparto

La dramaturgia de la obra está a cargo de Verónica Ronda y David Serrano, y la interpretación recae en las manos de Katalin Arana, Marc López, Raymond Naval, Serena Pomer y Teresa Arroyo. La música original, compuesta por Alex Aller, se enriquece con la presencia del saxofón de Jose Venditti, el acordeón de Alex Larraga y la voz de Raymond Naval, que dan vida a cada emoción, creando una atmósfera sonora que acompaña perfectamente la danza.

El espectáculo, con una duración de 55 minutos, está recomendado para mayores de 14 años y las entradas tienen un precio general de 15 euros y 10 euros para titulares de carné joven, pensionistas, personas desempleadas y miembros de FATEX y UAPEX. Además, se advierte que la obra incluye el uso de luces estroboscópicas.