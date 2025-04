Ignacio Gragera: «Espero más calma para poder pensar que Badajoz dé el salto definitivo»

Con el 44% de voto y habiendo ganado en ocho de los diez distritos electorales en que se divide Badajoz, Ignacio Gragera considera fundamental «aspirar ... a proyectos transformadores porque la ciudad que piensa en grande hace cosas grandes».

–De cantarle en el Carnaval que es un chaquetero a darle la mayoría absoluta. ¿Lo esperaba?

–Era optimista por la cercanía, ánimos y cariño de la gente, independientemente de que hayan sido meses complicados.

–Pero los resultados se interpretan en clave nacional.

–Obviamente ha ayudado. Pero creo que hemos conectado con la gente y que se ha visto que, una vez salidos de la pandemia, la ciudad ha mejorado.

–La mayoría absoluta le permite gobernar con manos libres. ¿qué no ha podido hacer y que esté decidido a realizar ya?

–Los asuntos que realmente transforman la ciudad, los de infraestructuras, han salido casi todos por unanimidad. Aspiro a llegar a acuerdos con el gobierno regional y de España para que no se mire exclusivamente el carné. No he conseguido tener ni una reunión con un responsable político del Gobierno de España en estos dos años y medio, y eso no puede ser.

–Hace promesas ambiciosas, ¿cuál estará terminada en 2027?

–Espero que todas. Es mi objetivo y se puede hacer.

–Muchos no se creen que llegarán a ver la BA-20 soterrada.

–Es una cuestión de voluntad y de acuerdos, de encontrar los medios para financiarlo. En el caso de que el convenio con el Ministerio no pudiera darse, hay fondos europeos establecidos expresamente para este tipo de infraestructuras. Tiene un coste de 15 millones de euros, que es lo que costó el parque del río. Si se hizo antes, ¿por qué no ahora? Hay que aspirar a proyectos transformadores porque la ciudad que piensa en grande hace cosas grandes.

–Esa obra causará problemas de tráfico. ¿Cuál es la alternativa?

–Por eso solo se hace ese tramo (entre la cabecera del Puente de la Universidad y el cruce con María Auxiliadora), porque se pueden usar todos los carriles auxiliares para no cortar el tráfico de manera total. Y el tráfico pesado se podrá desviar con la ronda sur. Además, la técnica de soterramiento ha avanzado mucho y consiste en colocar módulos. Se ha establecido un periodo de ejecución de 24 meses máximos.

–¿Tiene el proyecto?

–Tenemos un anteproyecto con datos de materiales, técnicas, plazos y presupuesto aproximado. El proyecto de ejecución se sacará a concurso y después la obra.

–¿Cuándo veremos la piscina de la margen derecha en obras?

–La situación es la de una empresa en crisis con una resolución contrato que debe producirse, más una licitación con un actualización de precios... Así que no me atrevo a dar una fecha.

–Hereda mucho patrimonio en obras. Pero, ¿qué le gustaría a usted rehabilitar?

–Para mí es fundamental que en estos cuatro años recuperemos el parque de la Legión. Hay que recuperar el fondo de saco, el camino cubierto (que está ya avanzado), la cascada, el caño de la loba, abrir la puerta de Mérida y darle una solución a las laderas de la Alcazaba, que son espectaculares.

–¿Comparte la idea de que los pacenses no conocen su ciudad?

–Eso va cambiando y tenemos que ir a una ciudad que esté aún más orgullosa de su historia y su patrimonio. Por eso acogimos la creación de la Orden de Defensa de la ciudad de Badajoz para que, a través de los colegios, se conociera el patrimonio y los niños lo quisieran y aprendieran a cuidarlo. Y en eso vamos a seguir.

–¿Habrá Carnaval de diez días?

–Debemos mantener los diez días y tenemos que mejorar los errores que se hayan cometido. Este año me quedé con la pena de la gran gala prevista en el auditorio Ricardo Carapeto y aledaños, que se pasó a Ifeba por la lluvia. Será un grandísimo fin de fiesta.

–Los presupuestos están prorrogados. ¿Para cuándo los nuevos?

–Para el año que viene.

–Pero ya no tiene que negociar con otros partidos.

–Hay que ver el incremento del coste de servicios y precios, y hacer un presupuesto equilibrado.

–¿Habrá bajada de impuestos?

–Badajoz es una ciudad con un nivel impositivo bajo y es difícil seguir bajando. Tenemos claro que es un nivel de ingresos suficientes para mantener los servicios públicos de la ciudad.

–¿Subidas tampoco?

–No. Cuando se hizo el cambio de la plusvalía, podríamos haberlo aumentado y no lo hicimos.

–Hay muchas quejas con el servicio de bicis de alquiler. ¿En qué punto está?

–Hay un cambio de software que ha provocado problemas de coordinación. Pero espero que en breve podamos tener conciliadas las estaciones con todas las bicis.

–Hay bicis sin frenos, sin luces...

–Es un contrato que está en marcha, pero vamos a intentar mejorar la prestación del servicio. Es verdad que hace tiempo que no me monto, pero todas frenaban cuando lo hacía.

–¿Habrá patinetes de alquiler?

–Dependerá de la iniciativa privada. Alguna empresa se ha interesado, pero de momento no hay ninguna solicitud formal. Si hay interés, se haría de manera razonable y que puedan convivir con el resto del tráfico.

–¿Hará muchos cambios de gobierno? ¿Alguna nueva delegación?

–Vamos a sintetizar las delegaciones en áreas que sean funcionales y complementarias por parte de los concejales que las llevan. Cada área funcional la llevarán dos concejales, que serán más o menos del mismo perfil, para que tengan conocimiento de las delegaciones del otro. Supondrá un cambio en la forma de trabajar.

–¿A quién asignará qué?

–Hay tiempo para eso. El 17 constituimos el Ayuntamiento y luego habrá tiempo de pensar en el reparto de delegaciones.

–¿Va a tener a los 14 concejales a sueldo, como estos cuatro años?

–Queremos hacer algo más pequeño y tengo que verlo todavía, pero más pequeño.

–Si al final gobierna María Guardiola la Junta, ¿qué será lo primero que le pedirá?

–No pongo en duda que María Guardiola vaya a gobernar. Tengo el compromiso de María de poner la ciudad de Badajoz al nivel de inversiones que merece. La ronda sur es fundamental y el resto de cuestiones que nos atañen.

–¿Algo que la Junta bloquee?

–Para mí sería fundamental, aunque sea competencia estricta de la Junta, convertir en autovía la carretera Badajoz-Olivenza.

–Como alcalde, ¿qué ha aprendido en estos años?

–Muchísimo. Mucho, mucho, mucho. De todo: de la cuestión humana, de la cuestión política, de las problemas concretos de mucha gente... y sobre todo de la vida.

–Con la experiencia adquirida, ¿actuaría de otra manera?

–El primer año estaba muy centrado en el comercio, luego vino la pandemia y después todo ha sido un no parar. Ahora espero poder pensar con más calma. No solo en lo urgente, sino también en lo importante. Pensar en la proyección exterior de la ciudad y tejer alianzas con las administraciones. Y pensar también que Badajoz puede dar el salto definitivo en los próximos años.