HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un incendio en Castilla-La Mancha obliga a confinar una localidad cacereña y a cortar tres carreteras

Sucesos

Herido grave un motorista en un accidente en Badajoz

El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 4,800 de la carretera de Olivenza

R. H.

Martes, 12 de agosto 2025, 09:16

Un motorista de 41 años ha resultado herido grave en la tarde de este lunes tras sufrir un accidente en el casco urbano de Badajoz. Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el accidente de tráfico tuvo lugar en torno a las 18.20 horas en el kilómetro 4,800 de la carretera de Olivenza, en la capital pacense.

Como consecuencia, un hombre de 41 años ha resultado herido grave y ha sido trasladado al hospital Universitario de Badajoz.

Según las primeras valoraciones sanitarias realizadas en el lugar de los hechos, el varón sufrió una franctura en la pierna.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una Unidad Medicalizada de Emergencias y patrullas de la Guardia Civil.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Soraya Arnelas revela su rincón secreto para escapar del calor y presume de la gastronomía local de Extremadura
  2. 2 Detenido un menor de 16 años en Plasencia tras estrellar el coche de su padre y abandonarlo en un puente
  3. 3 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  4. 4 Aparecen sanos los dos menores que se escaparon de un centro de acogida de Olivenza
  5. 5 La contundente frase con la que Hiba Abouk define su experiencia en Cáceres
  6. 6 Aparecen sanos los dos menores que se escaparon de un centro de acogida de Olivenza
  7. 7 La víctima de violación de Mérida es una peregrina que estaba completando el Camino de Santiago
  8. 8 Ola de calor: cinco localidades extremeñas superan los 43 grados este lunes
  9. 9 Muere un joven de 22 años en Jaén por golpe de calor
  10. 10

    Ola de calor: estas son las localidades extremeñas que han sufrido una madrugada tórrida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Herido grave un motorista en un accidente en Badajoz

Herido grave un motorista en un accidente en Badajoz