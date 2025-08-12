Herido grave un motorista en un accidente en Badajoz

R. H. Martes, 12 de agosto 2025, 09:16 Comenta Compartir

Un motorista de 41 años ha resultado herido grave en la tarde de este lunes tras sufrir un accidente en el casco urbano de Badajoz. Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el accidente de tráfico tuvo lugar en torno a las 18.20 horas en el kilómetro 4,800 de la carretera de Olivenza, en la capital pacense.

Como consecuencia, un hombre de 41 años ha resultado herido grave y ha sido trasladado al hospital Universitario de Badajoz.

Según las primeras valoraciones sanitarias realizadas en el lugar de los hechos, el varón sufrió una franctura en la pierna.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una Unidad Medicalizada de Emergencias y patrullas de la Guardia Civil.