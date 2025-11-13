HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Furriones repasará sus éxitos con la Orquesta de Extremadura

Redacción

MÉRIDA.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

El grupo musical Furriones y la Orquesta de Extremadura, bajo la batuta de Noemí Pasquina, actuarán en el Palacio de Congresos de Badajoz el 4 diciembre y el día 5 en el de Villanueva de la Serena. En ambos conciertos, que darán inicio a las 20.00 horas, se podrá escuchar una quincena de los éxitos que Furriones ha granjeado a lo largo de su trayectoria y también alguna sorpresa. Cabe destacar la participación de Miguel Sánchez Cuevas ‘Tron’, director artístico y arreglista de cabecera en Furriones, y Salvador Rojo, compositor encargado de amasar la parte más orquestal.

Las entradas ya están disponibles en la taquilla digital de la OEx y en las ventanillas de los Palacios de Congresos los días de celebración, desde las 18.30 horas, o anticipadamente en Badajoz en las semanas en que haya concierto, los miércoles de 12.00 a 13.30 y jueves de 9.30 a 10.30 y de 11.00 a 13.00 horas, y en Villanueva de la Serena en el horario de atención al público en su concejalía de Cultura de 9.00 a 14.00, de lunes a viernes.

Miguel ‘Tron’, natural de Ayamonte, comenzó su formación artística en Villanueva de la Serena, completándola en Sevilla, donde comienza su carrera profesional. Actualmente compagina sus giras de conciertos con su actividad como director musical y arreglista, siendo el arreglista de todas sus canciones de Furriones, además de encargarse de su dirección musical y artística durante estos once años.

Por su parte, Salvador Rojo cuenta con varias colaboraciones con la OEx, a la que también ha dirigido. Últimamente se ha destacado como compositor y productor creando partituras para orquesta, banda, música de cámara, solista y piano, que han recibido reconocimientos como el Premio Maestro Villa de Madrid de 2010 con ‘Éxodo’.

Premiada es también la directora Noemí Pasquina, ganadora del Primer Premio y del Premio de la Orquesta en el Concurso Internacional de dirección de orquesta de Bucarest, edición 2024.

