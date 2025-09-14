La Fundación CB muestra más de cuatro décadas de Badajoz en una exposición

Miriam Rubias Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:44 Comenta Compartir

Un recorrido por Badajoz a lo largo de más de cuatro décadas. La Pinacoteca de la Fundación CB ofrece durante este mes de septiembre 'Badajoz, la ciudad retratada', una exposición que reúne varias obras que plasman la ciudad en lienzos, papeles y soportes múltiples desde 1978 a 2020.

Desde la fundación han seleccionado 46 obras de 38 artistas extremeños para crear un conjunto pictórico de espacios emblemáticos, rincones íntimos y escenas urbanas de Badajoz. Se retratan calles, plazas, puentes y lugares como la Alcazaba, el Casco Antiguo o el río Guadiana. Además, la exposición muestra el paso del tiempo por la ciudad a lo largo de los años mediante la transformación del entorno.

«Elegimos el tema porque fuimos conscientes de la cantidad de obras que albergamos en torno a la ciudad que merecían ser vistas por los ciudadanos y visitantes», comenta a HOY la Fundación CB.

El objetivo es poner en valor y dar a conocer algunas de las muestras de la Pinacoteca, que cuenta con títulos de autores extremeños de relevancia. De esta forma, la colección ofrece diferentes puntos de vista de la ciudad a través de diversos formatos y técnicas.

La exposición propone ser un viaje por el tiempo con la representación de cuarenta y dos años de recuerdos captados de las calles pacenses. Además, la selección de obras también muestra la evolución artística, técnica y conceptual de los propios autores.

Distintas miradas de la ciudad

Entre los artistas se encuentran Tatán, Toto Estirado, Ramón de Arcos, Manuel Gómez Arce, Noja, Cheny, Elías León Batalle, Antonio Martínez Cid, José Fina Corbacho Ortiz, Eduardo Escudero y Ramón Herrero. Las obras seleccionadas para la exposición colectiva representan la mirada de cada uno de estos extremeños. Por otro lado, se retrata el paisaje urbano en cada una de las épocas.

La exposición de 'Badajoz, la ciudad retratada' muestra el lenguaje con el que cada creador ha decidido interpretar la ciudad. El conjunto refleja una riqueza de estilos y técnicas: óleo, acrílico, acuarela, tinta, serigrafía y técnica mixta.

«Cada cuadro es una ventana a un lugar concreto, a un instante detenido en el tiempo, a una forma de ver y sentir la ciudad. Este recorrido visual propone al visitante un reencuentro con Badajoz a través del arte: un viaje emocional por sus formas, colores y transformaciones», explica la fundación.

Esta muestra colectiva de obras de Badajoz se puede visitar en el edificio Montesinos ubicado en pleno Casco Antiguo. El horario al público es de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y estará disponible hasta el 30 de ese mismo mes.

Agenda de septiembre

Durante este mes, la Fundación CB también acoge el proyecto fotográfico 'Entre suturas' de María Terrón Bru, que fusiona la sanidad y la imagen. Comenzó como un Trabajo de Fin de Grado impulsado por la experiencia profesional en quirófano de la autora, enfermera desde 2010. Este proyecto fue realizado en el Hospital Universitario de Badajoz, desde finales de 2023 hasta la actualidad. La serie propone una mirada íntima al día a día dentro de un bloque quirúrgico.

También está disponible 'Sri Lanka: El caos tranquilo de Florencio Monje', un viaje en el que la cámara no buscó monumentos ni paisajes, sino personas. Cada fotografía es un encuentro espontáneo, gestos y rutinas. Las imágenes intentan captar lo más esencial: la presencia del otro.

Por otro lado, se encuentra 'La huella silente. Materia y ausencia' una exposición del escultor Jesús de Zafra que invita a reflexionar sobre los contrastes entre materia y ausencia, orden y caos, naturaleza y ser humano. A través de piezas del proyecto Fósiles, el artista convierte vestigios del pasado en señales del futuro. La exposición también refleja el fuerte vínculo del artista con su tierra, Extremadura, que ha influido tanto en su identidad personal como artística.

El edificio Montesinos también ofrece 'Luminiscentes'. La exposición de Olalla Zamora surge de una serie de retratos iluminados con luz negra que destacan por su colorido fluorescente. La artista representa la fuerza y diversidad de las mujeres mediante rostros conocidos y colores intensos, inspirada por el deseo de dar libertad y vida a sus retratos.

