La Fundación CB dona al Banco de Alimentos 53 palets de comida

La entidad ha entregado más de 35.000 kilos de alimentos, entre aceite, caldo de pollo, fideos y arroz

R. H.

BADAJOZ.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

La Fundación CB colabora con el Banco de Alimentos de Badajoz, que en estos momentos sufre dificultades para conseguir las donaciones que se necesitan. ... Más de 35.000 kilos de alimentos recibieron ayer por parte de Fundación CB con el fin de poder cubrir las necesidades de personas necesitadas durante las próximas semanas.

