La Feria Educativa de la UEx recibe a casi 4.000 estudiantes en su jornada inaugural

Casi 4.000 estudiantes han visitado en su jornada inaugural la XIV Edición de la Feria Educativa, organizada por la Universidad de Extremadura. Más de ... una docena de puestos informativos y un total de 300 profesores y miembros de la comunidad universitaria solventarán las dudas de los futuros alumnos.

El Paraninfo del Edificio Metálico del Campus Badajoz albergará este punto de encuentro hasta el jueves, mientras que visitará el Pabellón V Centenario de Cáceres durante los días 29 y 30 de octubre.

Medicina y enfermería, las preferidas

De las 90 titulaciones ofertadas por la UEx, Ciencias de la Salud sigue encabezando la lista de preferencias de los jóvenes extremeños, seguido de Ingeniería, según nos comenta la directora del Centro Universitario Santa Ana, Carmen Fernández.

«Estoy aún pensándolo. Quiero estudiar enfermería , pero también me gusta medicina. Desde la feria nos ayudan a resolver las dudas. Nos reparten unos folletos y nos explican las salidas profesionales, lo que creo que es muy importante», dice Marta, una estudiante de segundo de bachillerato.

Por otro lado, representando a la Facultad de Ciencias, el investigador Carlos Mora, nos cuenta que los grados que más curiosidad causan a los futuros estudiantes son física, biotecnología o biología. «Hay carreras por las que nadie pregunta, como Ciencias Ambientales, Enología o Ingeniería Química. Quizá es porque no se ha dado una discusión sobre ellas, a los alumnos no les suena tanto aunque son titulaciones interesantes», afirma.

Badajoz, ciudad universitaria

También ha asistido el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, junto a su equipo de gobierno, quien ha tildado de «fundamental» esta iniciativa de la UEx. «Es importante que los futuros estudiantes conozcan el ambiente universitario, el entorno del campus y que eso les permita elegir bien y que se queden en Extremadura, que es el objetivo de esta feria», comentaba.

Además, también habló sobre la importancia de la masa estudiantil en la ciudad y cómo desde la fundación de la Universidad ha influido en la capital pacense: «Cuando hablamos de la comunidad universitaria no solo hablamos de los universitarios, hablamos de las inmobiliarias, de la hostelería, hablamos de riqueza. Desde luego, Badajoz es una ciudad universitaria con todo lo que eso implica», finalizó.