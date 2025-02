«Sé qué voy estudiar, pero quiero que me hablen desde la experiencia»

Profesores, investigadores, estudiantes y administrativos orientan a los estudiantes de Bachillerato que desde ayer pasan por el Edificio Metálico que la UEx tiene en el ... campus de Badajoz con el fin de conocer la oferta educativa de la universidad pública extremeña. Se espera que hasta mañana, cuando termine la Feria Educativa de la UEx, pasen por los stands de las diferentes facultades más de mil alumnos en busca respuestas ante las dudas que les genera el acceso a universidad.

Una mochila, con información sobre las notas de corte, es el obsequio que da la bienvenida a los jóvenes.

«La nota de corte está en un 12», relataba Sergio Reyes. Este estudiante de los Salesianos acudió con su centro a conocer la oferta educativa, aunque contó que su único interés estaba en conocer el Grado de Enfermería. «Tengo claro qué es lo que quiero estudiar, por vocación y porque las salidas profesionales son muy buenas. Pero quiero hablar con alguien que me cuente su experiencia», señaló.

Precisamente este grado, junto con otros de Ciencias de la Salud, como Medicina o Fisioterapia, son de los más demandados. Así lo indicó el rector de la UEx, Pedro Fernández.

«Nada más terminar hay mucho trabajo. Somos una región que necesita sanitarios porque muchos se van fuera», incidió la enfermera, Yolanda Castaño.

Esta profesional de la salud no solo informaba a los jóvenes en lo relacionado con la vía asistencial de esta profesión, ya que además de enfermera es docente del grado. «Es un grado que ofrece muchas salidas, no solo la hospitalaria. También puedes dedicarte a la docencia, la investigación o la especialización».

Es precisamente la variedad de salidas laborales lo que ha incrementado la demanda en grados como Matemáticas o Física. «En los últimos años estos grados han experimentado un aumento notable de demanda», añadió el rector Pedro Fernández. Este incremento viene para dar respuesta a las nuevas necesidades que han surgido en las empresas. «Las compañías necesitan hacer análisis de datos y esto se ve reflejado en la demanda de estos estudios. Muchos alumnos tienen trabajo antes de finalizar los grados», cuenta la vicedecana de la Facultad de Ciencias, Maribel Rodríguez.

Por eso, las cuarenta plazas que se ofertan en Matemáticas y Física se ocupan rápidamente. «Tenemos una lista de espera bastante importante y la nota de corte es muy elevada», apunta el administrador de la Facultad de Ciencias, Javier Iglesias.

El futuro de la agricultura

El campo es otro de los sectores que tienen una presencia importante en la Universidad de Extremadura. «No tenemos que olvidar que somos una región agrícola y las ingenierías agrarias son el futuro porque con nuestros estudios potenciamos este sector», subrayó Rodrigo Alonso Pinzón, el director de la Escuela de Ingenierías Agrarias.

Pinzón aprovechó para destacar el elevado índice de empleabilidad que tienen estos estudios ahora que la digitalización también ha llegado al campo. «Trabajamos con drones, geolocalización, cartografía y debemos estar a la vanguardia de esto», señaló.

Otros, prefieren seguir su vocación aunque las salidas laborales no sean tan inmediatas, como Patricia González, que tiene claro que quiere estudiar Educación Primaria. «Lo tengo claro porque es lo que me gusta, soy consciente que después hay que preparase una oposición pero es lo que quiero hacer», contaba la joven.

Bastante claro lo tenía también Marina García. Ella quiere estudiar Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. «Estos estudios no están en la UEx, pero me parece interesante y positivo conocer la oferta que hay aquí por si no pudiese acceder a lo que quiero».

Una feria que sirve para que los alumnos conozcan otras realidades, «ya que aproximadamente el 50% del alumnado no sabe qué estudiar tras la Ebau», contó la profesora de los Salesianos, Ana Martínez.