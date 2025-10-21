Eduardo Naranjo tendrá una sala propia en el MUBA

La Diputación de Badajoz última los trámites para la firma de un convenio de colaboración con la joven Fundación Eduardo Naranjo, creada en marzo de ... 2024, en aras de que la obra del artista extremeño perteneciente a la fundación se pueda exponer en una sala específica del Museo de Bellas Artes de Badajoz (MUBA) durante, al menos, cuatro años.

El encuentro que ratifica esta iniciativa, entre el pintor y el diputado del área de Cultura, Deportes y Juventud, Ricardo Cabezas, ha tenido lugar en las instalaciones del MUBA, mientras que el convenio al respecto será firmado por la presidenta de la institución provincial en cuanto la documentación termine su trámite.

Artista fundamental dentro del realismo onírico español, su trayectoria despega desde la década de 1970 con exposiciones a nivel nacional e internacional. La Diputación pacense fue parte de esa primera etapa, ya que becó al pintor para su formación entre 1960 y 1967. Además, en 1974 le concedió el Premio Internacional de Dibujo ‘Luis de Morales’ por la obra ‘Sueños Blancos’ que en la actualidad se expone en la sala 04 del museo.

Récord de visitas

Sumadas a esta pieza, la institución provincial conserva un total de 12 obras grabadas del autor y el óleo ‘Vanesa en la playa’ (2005-2006), adquirido en 2020 con motivo de las celebraciones del Centenario del Museo de Bellas Artes de Badajoz.

Eduardo Naranjo ha protagonizado en dos ocasiones las exposiciones temporales en el MUBA. La primera de ellas en 2002, una retrospectiva, y la segunda ocasión en 2020, con obras realizadas en el siglo XXI y con motivo del centenario del museo, alcanzando ambas casi 13.000 visitantes y coronándose como las exposiciones temporales más visitadas en la historia de la pinacoteca provincial.

El MUBA dedicará la segunda planta del Edificio C de sus instalaciones, con entrada por la calle Francisco Pizarro, a la exposición de las futuras piezas que la Fundación Eduardo Naranjo decida mostrar de acuerdo con la dirección del Museo y que tendrá entre 20 o 25 obras.

La institución provincial pacense ha avanzado en nota de prensa que está previsto que la inauguración de este espacio se realice en mayo de 2026, con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos que se celebrada cada 18 de mayo.