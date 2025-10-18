HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Rotonda en la calle Parque de las Cañadas. GOOGLE MAPS

Dos heridos graves tras un accidente en una rotonda en Las Vaguadas de Badajoz

El suceso ha tenido lugar de madrugada en la calle Parque de las Cañadas

R.B.C.

Sábado, 18 de octubre 2025, 07:56

Dos hombres han resultado heridos la pasada madrugada en Badajoz en un accidente de tráfico.

Según detalla el Centro de Atención de urgencias y Emergencias 112 Extremadura, el siniestro vial se ha producido por el choque «en una esquina a la salida de rotonda» ubicada en la calle Parque de las Cañadas, que discurre por dentro de Las Vaguadas.

Como consecuencia del accidente, hay dos hombres heridos. Uno de ellos grave y el otro «menos grave», por lo que ambos fueron trasladados al Hospital Universitario de Badajoz. Por el momento se desconocen los datos de edad y de las heridas que han sufrido.

El 112 Extremadura recibió la llamada a la centralita sobre la 1.30 horas y movilizó hasta el lugar dos ambulancias del Servicio Extremeño de Salud (SES), una medicalizada y otra de soporte vital básico, además de patrullas de la Policía Local de Badajoz.

