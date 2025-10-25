HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Diputación licita obras en sus edificios por más de un millón

Redacción

BADAJOZ.

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

La Diputación de Badajoz ha publicado la licitación para la realización de obras de reforma, adecuación, conservación y mantenimiento de los edificios e instalaciones de la institución provincial, cuyo presupuesto base de licitación asciende a 1.139.000 euros (IVA incluido) para 2026.

La contratación se llevará a cabo mediante procedimiento abierto. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 9 de diciembre y consultar toda la documentación en el Portal de Licitación Pública de la Diputación.

La actuación cuenta con un plazo de ejecución de 12 meses y se divide en siete lotes que abarcan diferentes zonas y edificios provinciales. El lote 1, correspondiente al edificio del Palacio y el Hospital Centro Vivo, cuenta con un presupuesto base de licitación de 121.000 euros (IVA incluido); el lote 2, relativo a la manzana de la Residencia Universitaria Hernán Cortés, con 363.000 euros. El lote 3 abarca los conservatorios de Música y el MUBA, con 121.000 euros. El lote 4, referente a la Finca La Cocosa, el Parque Móvil Provincial y Emfron, con 134.700 euros. El lote 5 corresponde a los edificios de la Zona Este, La Serena y Siberia, con 133.100 euros. El lote 6, para los de edificios de la Zona Centro y Los Baldíos, con 133.100 euros. Y el lote 7, relativo a la Zona Sur-Suroeste, con 133.100 euros

Estas actuaciones reafirman el compromiso de la Diputación pacense con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente al 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles), 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas).

