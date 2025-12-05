HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Diputación formará más de cien conductores profesionales

Con el plan ‘Badajoz en ruta’, se busca hacer frente a la escasez de personal que vive el sector del transporte

Redacción

BADAJOZ.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

La Diputación de Badajoz presentó ayer el Plan Provincial de Capacitación para el Empleo Badajoz en Ruta, una iniciativa respaldada con una inversión de 320.000 euros íntegramente financiados con fondos propios de la institución, y destinada a ofrecer formación gratuita para hacer frente a la escasez de conductores profesionales en la provincia. En la rueda de prensa de presentación participaron el diputado del Área de Formación y Capacitación para el Empleo, Manuel Gómez, y el director del Área, Vicente Valera, quienes detallaron el alcance de esta estrategia formativa que se desplegará a lo largo de todo 2026.

Esta presentación puso de manifiesto la magnitud del problema que afronta el sector del transporte en Extremadura, donde existe un déficit superior a las 5.000 vacantes sin cubrir y se necesitarán al menos 2.500 nuevos conductores en los próximos cinco años para garantizar el relevo generacional. Así mismo, Gómez señaló que «esta situación afecta directamente a la actividad económica diaria, y era necesario dar una respuesta útil, inmediata y adaptada al territorio».

Permisos C, CAP y CE

‘Badajoz en Ruta’ se estructura en dos fases formativas que permitirán obtener los permisos C, CAP y CE, imprescindibles para acceder a empleos como conductor profesional de camiones y tráileres. La primera fase, prevista para el primer semestre de 2026, incluye diez cursos con diez alumnos en cada curso, repartidos cada curso en cada Centro Integral de Desarrollo (CID), y dedicados a la obtención del permiso C y el Certificado de Aptitud Profesional. La segunda fase, que se desarrollará en el segundo semestre, estará orientada al permiso CE y se abrirá tanto a las personas que superen la fase anterior como a quienes ya cuentan con el C+CAP.

El programa permitirá formar a más de 100 personas en la primera fase y contempla la posibilidad de incorporar una cifra similar en la segunda, siempre en función de los aprobados y nuevas incorporaciones. Para ello, la Diputación aprovechará la red provincial de CID, como son el CID Comarca de Olivenza, Lácara-Los Baldíos, Municipios Centro, Municipios Guadiana, Sierra Suroeste, Tentudía, Tierra de Barros, Tierra de Barros-Río Matachel, Vegas Bajas y Zafra-Río Bodión, garantizando el acceso formativo desde todos los puntos de la provincia.

La iniciativa cuenta con una inversión de 320.000 euros, financiada íntegramente con fondos propios de la Diputación de Badajoz. Esta cantidad cubre las tasas oficiales necesarias para la obtención de los permisos, tanto las de la Dirección General de Tráfico como las del Ministerio de Fomento, de manera que la formación será totalmente gratuita para el alumnado. Las personas participantes solo deberán asumir el coste del certificado médico obligatorio.

Las inscripciones para participar en ‘Badajoz en Ruta’ ya están disponibles a través de la sede electrónica de la Diputación.

