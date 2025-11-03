La Diputación de Badajoz destina 700.000 euros a proyectos de igualdad

Redacción BADAJOZ. Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Diputación de Badajoz ha destinado este año 700.000 euros a proyectos de igualdad, según se ha dado a conocer en el IV Congreso Nacional de Comunicación en Materia de Violencia de Género e Igualdad, que se desarrolla hasta este viernes en Almendralejo.

En este encuentro, clausurado por la exministra Carmen Calvo, han participado durante dos días comunicadores, expertos y representantes institucionales para debatir sobre el tratamiento informativo de la violencia de género y el papel del lenguaje en la construcción de una sociedad más igualitaria.

Organizado por el área de Igualdad de la Diputación de Badajoz, este foro continúa creciendo y consolidándose como una «plataforma necesaria» para concienciar a la sociedad y mejorar la cobertura informativa para construir una «igualdad real y efectiva», con la presencia de especialistas, académicos y académicas y periodistas de reconocido prestigio a nivel nacional.

Durante la jornada inaugural de este jueves, la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, puso en valor el «compromiso» de la institución provincial con las políticas de igualdad, destacando la creación de un área específica de Igualdad y los diversos proyectos desarrollados desde esta, los cuales han alcanzado este año los 700.000 en tres líneas.

De esta manera, las subvenciones destinadas a proyectos para combatir la violencia de género han alcanzado los 350.000 euros a través de 37 proyectos, mientras que se han desarrollado 52 iniciativas encaminadas a favorecer la igualdad de oportunidades y la diversidad sexual en nuestra provincia, las cuales suman este año la cantidad de 150.000 euros.

Finalmente, a través Proyecto Mariposas, desarrollado de manera conjunta con Cruz Roja, la Diputación de Badajoz ha duplicado en el presente ejercicio la dotación económica destinada a proteger a los hijos e hijas de las víctimas de violencia de género, alcanzando los 200.000 en 2025.

Gracias a ello, este año el programa ha conseguido atender a 185 hijos e hijas de víctimas de violencia de género.