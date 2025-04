Danza Kuduro para celebrar el día del Mayor en el paseo de San Francisco

Con mucha ilusión y un traje regional ha acudido Eliodora Teno a la plaza de San Francisco, en el centro de Badajoz. Este ha sido ... el lugar elegido para celebrar el día internacional de las personas Mayores, que en Badajoz ha reúnido a centenares de personas para participar en las actividades que ha organizado el Área de Atención al Mayor junto con el Ayuntamiento de Badajoz.

«Hemos preparado gran variedad de actividades para que pasen una mañana de lo más agradable y para mantenerlos activos porque cada vez son más mayores los que se inscriben en nuestros programas que han dado lugar a que la actitud de los mayores sea diferente a la que tenían hace varias décadas y ahora se preocupen por llevar una vida activa», subraya la monitora de gimnasia para mayores, María Muñoz.

A ritmo de danza kuduro más de un centenar de personas han bailado en esta plaza pacense, una actividad que le ha encantado a Andrés Carrasco porque dice que le encanta bailar. «Esto nos viene muy bien porque estamos activos y hace que nos sintámos bien», cuenta este jubilado que participa en las actividades desde hace seis años.

«Tengo 73 años y me siento hecho un chaval y todo por la gimnasia que hago a diario. Es muy positivo que se celebre este día para que la sociedad vea que el mayor de hoy no es el de antes que lo único que hacía era irse al bar a por un vaso de vino», destaca Carrasco al recordar la vejez de su padre.

Trabajar la mente y la movilidad

Durante las dos horas que han durado las actividades en San Franciso los participantes han podido practicar pin pon, tiro con arco o diábolo. Pero también ha habido otras como manualidades, competencias digitales, ajedrez o taller de bailes regionales la favorita de Eliodora Teno que a sus 78 años presume de haber pintado a mano los refajos y el mandil de su traje regional.

«Pinto no solo porque me gusta, también porque tengo las manos deformadas por la artrosis y hacer trabajos manuales favorece la movilidad por lo que noto mucha mejora», cuenta Teno mientras practicaba en el taller de lettering que se celebró en las jornadas de este martes.

La veintena de personas que han pasado esta mañana por este taller no sabían que el lettering consiste en dibujar letras de manera ilustrativa y que trabajar la calilgrafía en la tercera edad es muy bueno para la psicomotricidad y la mente, explica la monitora de la actividad, Esmeralda León. «Esta actividad les permite manejar toda la musculatura de la mano, trabajar la memoria, ya que hoy día no estamos acostumbrados a escribir manualmente», señala.

El lettering al igual que pádel, petanca, tiro con arco o gimnasia es otra de las actividades de las que podrán disfrutar los mayores a partir de mañana que será cuando comience, tras el descanso del verano, las escuelas deportivas. «Mañana comenzamos con las clases de acondicionamiento físico que este año cuenta con 250 nuevos inscritos», cuenta emocionada su monitora.

Taller de ajedrez para trabajar la memoria. J.V.ARNELAS

Para María Mercedes Arroyo este ha sido su primer año participando en las actividades del día del Mayor y ha aprovechado para aprender a jugar al ajedrez. «Quería participar en algo que me ayudara a trabajar la memoria y estoy aprendiendo a jugar al ajedrez, hay que estar muy atento de los movimientos para no perder la partida», contaba mientras no quitaba ojo de los peones, que han sido las únicas fichas con las que jugó en su primera partida.

Una actividad que más allá de trabajar la memoria ayudará a Arroyo a cononcer a nuevas personas y hacer nuevas amistades. Uno de los mayores atractivos que tienen estas jornadas para los mayores.. «Ellos lo que quieren es disfrutar del día reencontrarse, vienen de todos los centros de Badajoz y pedanías y esto fomenta que se relacionen entre ellos», apunta María Muñoz.

Para el concejal de Participación Ciudadana, Juancho Pérez el éxito de estas jornadas es la ilusión con la que acuden a las actividades que se conmemorarán el día de las personas Mayores durante todo el mes. Así este miércoles los usuarios del centro de María Auxiliadora podrán disfrutar de un desayuno de chocolate con churros, conciertos, visitas a la base de Menacho rutas y convivencias. «Esto no es más que devolverle a la tercera edad todo lo que merecen para que disfruten de la edad que tienen a la que llegar cada vez en mejores condiciones porque cada vez son más activos», sentenció.