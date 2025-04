El balón de fútbol, de balonmano, la pelota de tenis... a Nuria Mayo, agente de Policía Local y amante del deporte le da igual jugar ... en el campo del Extremadura, como hizo durante una temporada, o en un polideportivo de balonmano con la selección. Esta joven de Alburquerque, que lo mismo juega a pádel que a tenis o bádminton, se ató hace un año sus zapatillas de correr y va ya por su tercera media maratón.

Su próximo objetivo está al otro lado del Atlántico y aunque todas las mañanas sale a correr porque según cuenta el deporte forma parte de ella, desde hace unas semanas sus carreras matutinas persiguen un objetivo; llegar en plena forma para correr los 384 kilómetros que separan Boston de Nueva York. «No me considero una profesional, me encanta el deporte y lo practico desde que tengo uso de razón, por eso esta oportunidad hace que me sienta una privilegiada», explica la corredora.

Su pasión por cualquier deporte no es heredada, pues en su casa ni sus padres ni su hermana tienen vínculos con ninguna disciplina deportiva, ni siquiera por afición, pero siempre fueron testigos de la de Nuria.

Un campo de fútbol fue el primer contacto que Mayo tuvo con el deporte. El equipo de fútbol de su pueblo fue donde tuvo a su primer equipo, era una época en la que el fútbol femenino no tenía la fuerza que ha tomado en la actualidad, por lo que jugó con el equipo masculino el tiempo que pudo.

La ausencia de una formación femenina la llevó a cambiar los pies por las manos para tocar la pelota. Así comenzó a practicar balonmano, una disciplina a la que asegura le debe gran parte de los valores que forman parte de ella. «Jugué durante nueve años con el equipo de Alburquerque, estuve con la selección, fue una época preciosa».

Su llegada a Badajoz con 18 años le devolvió el balón a los pies. «El Santa Teresa me vio jugar con unas amigas y se interesó en mí».

Jugar en un equipo con historia fue maravilloso para ella, aunque no pudo disfrutarlo como hubiese querido. Su trabajo en una tienda de ropa junto con los estudios del grado en actividad física a los que asistía en el instituto Zurbarán, no le dejaban dedicarse al equipo al completo. «Tenía unos horarios muy complicados y el femenino tampoco tenía entonces el apoyo que tiene ahora».

Del Santa Teresa dio el salto al Extremadura, con este equipo jugó en segunda división y con él también fue con el que tomó la decisión de colgar las botas. «Otro de mis sueños era ser Policía Local, lo quise desde pequeña». Así, en 2019 dejó la camiseta azul y grana del equipo regional, para buscar el uniforme azul con el que tanto había soñado.

Oposición

Durante tres años estudió a diario para aprobar los exámenes a los que se enfrentaba. «Una oposición no es solo aprobar, tienes que ser la mejor para conseguir plaza». Su búsqueda por ser la mejor la llevó a pasar los días en la biblioteca y las tardes en el gimnasio, donde trabajaba entonces.

«La parte física se me daba mejor, no tenía que entrenarla tanto, por lo que la mayoría de las horas las dedicaba a la teoría». Los tres años que pasó entre leyes y normas de tráfico, le quitaron de pasar tiempo con su familia y amigos, pero asegura que desde que aprobó es muy feliz.

En agosto cumplirá su primer año como Policía Local en Castuera, donde obtuvo la plaza. «Cuanto terminé la oposición estaba desubicada, llevaba tres años con todo cuadriculado y de repente tenía tiempo libre y no sabía que hacer con él».

Tener tiempo para ella la sacó a la calle a correr, «No quería volver al fútbol, no me apetece quitarme de cosas todos los fines de semana por un partido, y correr me da más libertad, porque voy a las carreras que yo elijo».

Una amiga fue quién le habló del equipo de corredores que tiene Campofrío. La marca de alimentación, organiza retos para corredores no profesionales que logran buenas marcas, pero sobretodo que logran superarse.

Su primer reto como corredora del equipo lo consiguió hace unas semanas en la Media Maratón de Santoña, en Cantabria. «Era mi segunda media maratón, la primera la corrí en el mes de Enero en Sevilla. Fue muy especial porque vengo de deportes colectivos y me sirvió para conocer a los compañeros con los que iré al reto final en Boston».

Después de Santoña le espera un trail de montaña y en octubre será cuando viaje a Boston para correr los 386 kilómetros que separan esta ciudad de Nueva York.

ALGUNOS DATOS Biográficos Nació en Alburquerque (Badajoz). Por estudios y trabajo se trasladó a vivir a Badajoz, donde reside desde hace 16 años, aunque ahora trabaje en Castuera.

Educación Estudió Primaria y Secundaria en Alburquerque, en el colegio Pedro Márquez y en el instituto Castillo de Luna. El grado medio y superior en Actividad Física y Deporte lo cursó en el instituto Zurbarán de Badajoz.

Profesionales Ha trabajado como dependienta en diferentes tiendas de ropa y ha sido también monitora deportiva en varios gimnasios. Desde el año pasado es agente de la Policía Local en Castuera.

Lo emocionante de la carrera es que tienen un tiempo para completarla. «Hay que correr por el día y durante la noche porque si paramos no la completamos en el tiempo que nos dan».

Mientras llega la carrera seguirá corriendo a diario, no sólo por llegar preparada al reto, sino también por lo feliz que le hace.

Después de Boston tiene más retos personales, por eso quiere comprarse una bici, es de los pocos deportes que no ha practicado y su intención es dar pedales para poder correr triatlones, un nuevo reto para ella.