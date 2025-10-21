Los conservatorios abren el curso con la lección de Leza Cruz y el recuerdo de Susana Sánchez

El acto oficial con el que cada año arranca el curso académico de los conservatorios de la Diputación de Badajoz envolvió ayer el salón ... noble del Palacio Provincial de emotividad e historia.

La cita, en la que estuvieron presentes tanto la directora del Conservatorio Profesional de Música ‘Juan Vázquez’, Yolanda Sánchez, como el director del Superior ‘Bonifacio Gil, Jesús Valero, la protagonizó el profesor José Máximo Leza Cruz, titular de la Universidad de Salamanca, especialista en musicología y didáctica musical, cuya trayectoria investigadora y docente, está centrada en el teatro musical, la dramaturgia musical y los procesos de creación en el ámbito hispánico.

Leza Cruz ofreció una lección magistral sobre la historia de la música a alumnos, profesores de todas las enseñanzas y público interesado. Detalló «los elementos de recuperación de un tiempo que ya no está». Según su discurso, «música e historia comparten que éstos no son una reliquia del pasado, sino objetos históricos artísticos para conocer cómo se escribe esta relación».

Con piezas instrumentales e imágenes incluidas, Leza Cruz expuso su análisis previo a unas conclusiones, centradas en el siglo XVII, que bien servirá a los músicos presentes para encarar desde otra perspectiva su formación y docencia.

Esta apertura quedará marcada en la memoria por el recuerdo a la profesora de piano Yolanda Sánchez, que falleció hace unos meses «dejando un vacío significativo en el interior de todos y un pellizco en el alma de su hermana», Yolanda, quien la recordó por «todo lo que transmitió en las aulas».