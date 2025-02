La concejala de Policía Local cree que la seguridad del Carnaval está garantizada

«Las bajas médicas serán investigadas. Es nuestra responsabilidad y nuestra obligación hacerlo». Esa es la advertencia que lanzó este martes la concejala delegada de ... la Policía Local de Badajoz, Gema Cortés.

Ella es la responsable política del cuerpo policial que obligó a cancelar el domingo la Vuelta al Baluarte, una prueba con 38 ediciones disputadas a la que se habían inscrito 2.500 personas.

Su anuncio confirma la intención de comprobar la veracidad de los informes médicos que han presentado los once agentes que anunciaron su ausencia entre el sábado por la tarde y el domingo de madrugada.

A esas once ausencias se sumó la de otro policía que la misma mañana del domingo, después de incorporarse, se sintió indispuesto, «algo que puede ocurrir», dijo la concejala antes de añadir que en ese caso se le asignó una función en la comisaría de Valdepasillas para que no tuviese que estar en la calle.

Detalló la concejala que al turno de trabajo del domingo estaban asignados 33 funcionarios, si bien eran 19 los que realmente estaban en disposición de trabajar porque en la cifra global se incluye a quienes sufren bajas médicas o no prestan servicio en la actualidad por algún otro motivo. «Que aparezcan en la hoja agentes que sufren bajas de larga duración no quiere decir que se cuente con ellos. Si incluimos a esos funcionarios no estaríamos hablando de 19 policías sino de 33».

Centró por tanto el problema en los 19 policías con los que contaban los mandos, de los cuales solo trabajaron cinco.

La merma fue provocada porque hubo 11 que no se presentaron. «Dos lo comunicaron la tarde del sábado, seis durante la noche y 3 por la mañana. Con las bajas que teníamos el sábado por la tarde se podía celebrar la carrera, pero cuando vimos que nos habíamos quedado sin 14 efectivos no tuvimos más remedio que cancelar la prueba».

En esa cifra de 14, la concejala incluye al policía que se sintió indispuesto y también a otros dos agentes que no acudieron a su puesto de trabajo porque solicitaron disponer el domingo por la mañana de horas sindicales que pueden pedir para realizar tareas relacionadas con su sindicato. Se da la circunstancia de que uno de los policías que habían sido convocados para reforzar el servicio el domingo es Manuel Manzano, presidente del sindicato policial Aspolobba.

Gema Cortés aseguró que el sábado por la tarde-noche, con ocho bajas médicas comunicadas, se seguía contando con doce agentes si en esa cifra se incluía al superintendente Rubén Muñoz, razón por la que siguieron adelante con la prueba.

De momento, la concejala no ha aclarado cómo llevará a cabo la investigación de las bajas, pero en ayuntamientos que han sufrido situaciones similares se ha abierto un procedimiento en el que se ha tomado testimonio a los agentes que han faltado a su puesto de trabajo, a los representantes sindicales y a los jefes que estaban de servicio. Igualmente se han analizado los partes médicos para buscar posibles indicios de fraude.

De momento la concejala no aclara si esa investigación la hará la propia Policía Local o se pondrá lo sucedido en manos de la Fiscalía. «Todos los efectivos convocados tenían que realizar servicios obligatorios», remachó la edil antes de calificar lo ocurrido como «una situación lamentable que afectó de lleno a la ciudad por el coste económico y el trabajo que exige una prueba como esa».

«Esta corporación no tenía conocimiento previo (de las bajas) ni en esta ocasión ni en otras muchas ocasiones en las que se han celebrados los eventos en situaciones parecidas», dijo Gema Cortés, de lo que se deduce que no es la primera vez que las bajas imprevistas ponen en aprietos al Ayuntamiento desde que ella se hizo cargo de la Policía Local al inicio de esta legislatura.

Tras dar esas explicaciones, Cortés indicó que el Ayuntamiento negocia desde hace tiempo con los sindicatos policiales un complemento de disponibilidad que reforzaría el servicio policial y supondría una mejora económica para los agentes. Y anunció que del contenido de esas negociaciones hablará directamente a los policías, pues entiende que los sindicatos no han transmitido esa información a los policías.

«Espero que no se vuelva a dar una situación como la del domingo porque confío en la responsabilidad de la Policía Local de Badajoz», concluyó en una comparecencia en la que aseguró no estar preocupada por el Carnaval porque «está garantizado el operativo». Y añadió que junto a los sindicatos críticos con su gestión también «hay sindicatos que están arrimando el hombro».

Por último recordó que la previsión es que este año se incorporen a la plantilla 30 agentes: 8 que ya realizan el curso en la Academia de Seguridad Pública, 7 en comisión de servicio, 12 que serán seleccionados en el concurso oposición que comienza en febrero y 3 oficiales que serán elegidos por promoción interna. «¿Son suficientes? No, pero es más de lo que había». Esos datos sí los dio a conocer, pero Gema Cortés sigue sin aclarar cuántas bajas médicas de larga duración hay en la Policía Local.

Precisamente ayer, los 25 agentes que realizan el curso de preparación previo a su incorporación a los cuerpos de la Policía Local de distintas localidades de la región ya realizan prácticas en la calle. Todos ellos han obtenido una plaza, ocho de ellos en la ciudad de Badajoz, pero antes de ocupar su puesto deben completa el curso.