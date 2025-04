Cinco meses y medio de alejamiento y multa de 135 euros por lesionar a Ricardo Cabezas

Evaristo Fdez. de Vega Badajoz Martes, 17 de mayo 2022, 07:21 Comenta Compartir

El Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz ha impuesto una multa de 135 euros al hombre que el 1 de octubre de 2021 causó lesiones leves a Ricardo Cabezas, que es vicepresidente de la Diputación de Badajoz y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz.

En la sentencia se considera probado que el político fue abordado en la calle Manuel Fernández Mejías por el ahora condenado, quien intentó clavarle un bolígrafo y le causó diversas lesiones al tiempo que le decía «ahora vas a saber lo que es darle una paliza a un político».

El magistrado ha tenido en cuenta el testimonio del político, cuyas «expresiones, gestos y comportamiento en el juicio han acreditado una credibilidad y persistencia en la incriminación, que ha mantenido sin ningún tipo de ambigüedades, habiendo relatado en el juicio idénticos testimonios que ante la policía».

Por el contrario, el juez aprecia que la declaración del condenado «es vaga, imprecisa y genérica, no aportando dato alguno que desvirtúe las declaraciones de los denunciantes.

En el juicio también se analizó la acusación hecha por el condenado, quien denunció que Cabezas se había burlado de él y lo había lesionado en un dedo. «No existe prueba objetiva de esas amenazas y lesiones, siendo el parte médico aportado de años atrás».

En la sentencia se indica que por «la gravedad de los hechos denunciados por Cabezas, al ser representante de un partido político y existir datos objetivos de otras denuncias y hechos de semejante perfil (cometidos por el ahora condenado), procede acordar una orden de alejamiento de cinco meses y medio que obliga al condenado a mantener una distancia de 100 metros de su lugar de trabajo (sede del partido y Ayuntamiento) y de su domicilio. La sentencia no es firme.

Ayudado por un joven

Los hechos que ahora han sido juzgados ocurrieron en la calle Manuel Fernández Mejías (entre la Ronda del Pilar y la plaza de San Atón) y según explicó entonces el denunciante fueron protagonizados por un hombre que intentó clavarle un bolígrafo. «Lo he parado como he podido, aún tengo el capuchón en la mano. No he sabido reaccionar y ha empezado a darme puñetazos. Yo sujetaba la carpeta, el móvil y documentos que no quería que se me cayeran y me he quedado como paralizado hasta que un joven me lo ha quitado de encima».

Un pequeño corte en la nariz, eritemas en el cuello, un enrojecimiento en el maxilar derecho y varios chichones fueron las consecuencias de la agresión, indicó Cabezas, quien relacionó al agresor con otro ataque sufrido por la presidenta local del PSOE, María de los Ángeles Martín de Prados, un año antes en el supermercado de El Corte Inglés, donde tuvo que actuar la seguridad privada.

En aquella ocasión la zarandeó y tiró al suelo mientras la increpaba por ser política, según explicó Cabezas, que desde el primer momento creyó que la persona que lo había agredido era la misma.

El vicepresidente de la Diputación amplió después la denuncia para contar que ese joven, de entre 25 y 30 años, también causó un incidente en la sede del PSOE, donde dio una patada a una puerta, siguió a una trabajadora e incluso amenazó al reelegido secretario provincial, Rafael Lemus.