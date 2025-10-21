HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El grupo alemán Decoder Ensemble. HOY

El Ciclo de Música Actual investigará las posibilidades de utilizar la IA

Entre el 31 de octubre y abril se darán cita una gran variedad de propuestas y manifestaciones artísticas

Redacción

BADAJOZ.

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El XVII Ciclo de Música Actual de Badajoz, referente de la escena musical contemporánea, ofrecerá a lo largo de su temporada –que discurrirá entre ... el 31 de octubre de 2025 y el 21 de abril de 2026– una muestra de las diferentes propuestas artísticas que confluyen en el panorama nacional e internacional. El programa lo integran nueve conciertos, a cargo de formaciones e intérpretes procedentes de Austria, Alemania, Suiza, Italia o Portugal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  2. 2

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  3. 3 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  4. 4

    El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad
  5. 5

    La Junta de Extremadura recupera los proyectos de autovías autonómicas pero recorta la Zafra-Jerez
  6. 6 Investigan si el hombre de 72 años que murió en una cacería cerca de Trujillo sufrió un infarto
  7. 7 El Cupón Fin de Semana de la ONCE deja en Badajoz y Cáceres 80.000 euros
  8. 8

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  9. 9 Evoluciona de forma favorable el incendio de la corchera de San Vicente de Alcántara
  10. 10

    El exasesor de Moncloa niega que el hermano de Sánchez le enchufara en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Ciclo de Música Actual investigará las posibilidades de utilizar la IA

El Ciclo de Música Actual investigará las posibilidades de utilizar la IA