El Ciclo de Música Actual investigará las posibilidades de utilizar la IA

El XVII Ciclo de Música Actual de Badajoz, referente de la escena musical contemporánea, ofrecerá a lo largo de su temporada –que discurrirá entre ... el 31 de octubre de 2025 y el 21 de abril de 2026– una muestra de las diferentes propuestas artísticas que confluyen en el panorama nacional e internacional. El programa lo integran nueve conciertos, a cargo de formaciones e intérpretes procedentes de Austria, Alemania, Suiza, Italia o Portugal.

La música actual sonará en diferentes escenarios de la capital pacense, como el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac), el teatro López de Ayala, el edificio Montesinos 22, el Palacio de Congresos, el salón noble de la Diputación o el Hospital Centro Vivo, así como en el Convento Madre de Dios del municipio de Valverde de Leganés, según informa la organización.

El Ciclo de Música Actual está organizado por la Sociedad Filarmónica de Badajoz, en coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM). Cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y la Fundación CB.

En esta edición recibirá a la Joven Orquesta Nacional de España (Jonde), que en 2017 visitó el Festival Ibérico de Música de la mano de la Sociedad Filarmónica de Badajoz tras 22 años sin tocar en Extremadura. Ahora se estrena en el Ciclo de Música Actual de Badajoz y lo hará dirigida por Jordi Francés y acompañada por miembros de la formación vienesa Klangforum Wien, que estuvo el Ciclo en ediciones pasadas.

Ambas formaciones se unen para interpretar una obra icónica del repertorio contemporáneo del siglo XXI, ‘In vain’, de Georg Friedrich Haas, el compositor vivo más influyente en la música actual. El concierto se celebrará el 16 de noviembre en el teatro López de Ayala, a las 20.00 horas.

Trilogía ‘Air’, ‘Sky’ y ‘Sun’

El ciclo acogerá también el estreno absoluto de ‘SKY’, la nueva obra del percusionista extremeño afincado en Basilea (Suiza) Roberto Maqueda. Se trata de una instalación creada en exclusiva para el ciclo que permanecerá del 12 de diciembre hasta el 31 de enero en el Hospital Centro Vivo de la Diputación de Badajoz.

En ‘SKY’, Maqueda recrea un cielo del que cuelgan platos de percusión que ascienden y descienden mientras producen una música compuesta por él. La obra constituye la segunda parte de una trilogía iniciada con ‘AIR’ y que concluirá con ‘SUN’. El público extremeño podrá disfrutar de esta propuesta en formato concierto el 12 de diciembre, a las 19.00 horas, y también en formato instalación.

El XVII Ciclo de Música Actual ofrecerá también una experiencia única con el grupo alemán Decoder, una de las formaciones más innovadoras e intrépidas de la escena contemporánea internacional. Su programa, titulado ‘Future recognition’, propone un recorrido radical por las nuevas formas de creación.

En él exploran la posibilidad de la inteligencia artificial en el arte y en la música a través de obras de Alexander Schubert, Michael Braily o Sasha Chen, creadores que experimentan con IA. Todas las obras se estrenan por primera vez en España y la de Giovanni Dinello es un estreno absoluto. El concierto se celebrará el 21 de abril, en el teatro López de Ayala pacense, a las 20.00 horas.