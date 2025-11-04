HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Carrera Popular por la Salud de El Progreso será el domingo

Redacción

BADAJOZ.

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

La V Carrera Popular por la Salud de El Progreso de Badajoz, dirigida a toda la población, se disputará este domingo, día 9, con un recorrido de 5 kilómetros en el caso de la categoría general, junto a otras de menores distancias en función de la edad.

Una cita con el deporte que pone fin a la Semana por la Salud organizada por la Comisión Comunitaria de Salud El Progreso de Badajoz, órgano de participación en salud del centro sanitario de esta zona de la ciudad que pone en marcha cada año este proyecto en el que participan colectivos sociales, educativos, religiosos, de salud o vecinales de los barrios en los que trabaja, como son El Progreso, Santa Engracia, Gurugú, Colorines y La Luneta.

El concejal de Deportes, Juan Parejo, acompañado de la directora de la carrera, Quinti Méndez, y la representante de dicha comisión comunitaria y propietaria de la farmacia de Padre Tacoronte, Sara Llorente, presentó ayer esta cita con el deporte que comienza y termina en la plaza del Progreso, y en la que se entregarán trofeos con forma de caracol elaborados por el taller de costura Alcanzando Sueños del Centro Social del Gurugú.

Parejo felicitó a Sara Llorente y a Quinti Méndez por la «magnífica labor» que se realiza en este barrio y explicó que constituyen la Comisión Comunitaria de Salud del Progreso, de la que forman parte colegios e institutos de la zona, asociaciones de vecinos, el propio centro de salud o la farmacia del barrio, y que, junto al Ayuntamiento y la Fundación Municipal de Deportes y otros colectivos se encargan de organizar esta Carrera por la Salud.

