HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Soria, en la terraza del edificio de la Fundación CB de Badajoz Ángel Márquez

Carlos Soria

Alpinista

«En la montaña hay mucho cantamañanas que exagera lo que hace»

El alpinista, que acaba de coronar el Manaslu con 86 años, dio una charla en Badajoz y opina que «hay que llegar a la jubilación en las mejores condiciones físicas, monetarias y de ideas»

J. López-Lago

J. López-Lago

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:25

Comenta

Sin ser Badajoz una capital rodeada de montañas, la expectación que ha levantado este martes Carlos Soria, alpinista decano de los ochomiles del Himalaya, ha ... sido altísima. El abulense de 86 años ha regresado hace menos de un mes del Manaslu (8.156 metros). Desde el 26 de septiembre, justo después de su lugar y fecha de nacimiento (Ávila, 5 de febrero de 1939) la Wikipedia añadió a la entrada que lleva su nombre un título inspirador: 'Es la persona más mayor en coronar una cumbre de más de 8000 metros'. A esto hay que añadir que a partir de los 65 años, cuando se jubilan la mayoría de los españoles, él tachó de su lista ocho de los doce ochomiles que tiene en su curriculum.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  2. 2 Colate, nuevo presidente del CD Badajoz tras la renuncia de María Bernabé
  3. 3 Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil
  4. 4 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  5. 5 Los sindicatos convocan una segunda huelga en la educación pública el 7 de noviembre
  6. 6 Herido un hombre ebrio tras ser atropellado en Badajoz
  7. 7 Es oficial: una nueva tienda de deportes abre sus puertas en El Faro
  8. 8 Un frente atlántico dejará cantidades importantes de lluvia y descenso térmico
  9. 9

    Carlos Lobo, promotor: «Habrá Extremúsika en 2026, lo que falta por decidir es si será en Cáceres»
  10. 10

    La Junta critica con dureza a CSIF por reclamar la homologación salarial con otras comunidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «En la montaña hay mucho cantamañanas que exagera lo que hace»

«En la montaña hay mucho cantamañanas que exagera lo que hace»