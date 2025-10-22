Badajoz tendrá un servicio especial de bus urbano por Todos los Santos

Redacción BADAJOZ. Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Badajoz, a través de la concejalía de Transporte Público y Tubasa, ofrece un servicio especial de autobús urbano con motivo de la festividad de Todos los Santos.

Así, del 24 de octubre al 2 de noviembre estará disponible una línea de autobús urbano con parada en el Cementerio Nuevo 'Nuestra Señora de la Soledad', desde las 10.00 horas en la parada de plaza de la Libertad. El primer autobús desde el Cementerio Nuevo partirá a las 10.30.

El recorrido de ida realizará paradas de 10.00 a 13.00 y de 15.30 a 18.30 horas en Enrique Segura Otaño, Fernando Calzadilla y la Estación de Autobuses, mientras que el de vuelta parará en Altozano, Fernando Calzadilla, Avenida de Europa y plaza de la Libertad.

Los autobuses partirán desde plaza de la Libertad a las 10.00, 11.00, 12.00, 15.30, 16.30 y 17.30, y desde el Cementerio Nuevo a las 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 17.00 y 18.00. Los días de misa esperarán al final de la misma y el 2 de noviembre no habrá servicio de tarde, según indica en nota de prensa el Ayuntamiento de Badajoz.