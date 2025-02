Badajoz logra los fondos de la UE para el carril bici de la muralla abaluartada

Miriam F. Rua Badajoz Martes, 21 de diciembre 2021, 14:44 | Actualizado 20:44h. Comenta Compartir

Badajoz ha conseguido el dinero de los fondos Next Generation UE para construir un carril bici de cuatro kilómetros que recorrerá el cinturón amurallado de la ciudad y lo conectará con la Alcazaba. Tendrá que estar listo en tres años.

En la conferencia sectorial de Turismo, celebrada ayer, el Ministerio del ramo aprobó el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Badajoz, con cargo a los fondos europeos, que van a repartir 27,01 millones de euros en Extremadura para planes de turismo sostenible.

La propuesta de Badajoz, que requiere una inversión de 3 millones de euros, consiste en construir un sendero mixto siguiendo el trazado de la muralla y sus baluartes y conectado con la Alcazaba, con un carril para las bicicletas y otro para el paseo peatonal.

En el reparto de fondos, la ciudad no ha conseguido todo el dinero que había solicitado. El Ministerio de Turismo le ha asignado 2 millones de euros, un millón menos de lo previsto, que el concejal de Turismo, Jaime Mejías, ya ha anunciado que pondrá el Ayuntamiento, en las anualidades de 2023 y 2024, para no tener que renunciar a un proyecto que, augura, «será un punto de inflexión turístico para la ciudad».

«Estamos contentos pero con un sabor agridulce viendo el reparto de fondos. Badajoz es la ciudad más grande de Extremadura y tiene casi los mismos habitantes que Cáceres, Mérida y Plasencia y nos dan la mitad de dinero. Volvemos a ser la cenicienta de la Junta de Extremadura», lamenta el edil de Turismo. El reparto al que se refiere es que Cáceres y Mérida van a recibir de los fondos europeos 4 millones de euros para sus respectivos proyectos, y Plasencia, 3 millones.

Pese a que Badajoz no podrá abordar el proyecto solo con la financiación de Bruselas, el Ayuntamiento no prevé renunciar ninguna de las actuaciones. Lo único que se va a replantear es si el carril bici llega o no al Fuerte de San Cristóbal desde el Puente de Palmas, que en el plan presentado sí lo incluía.

El carril irá con luces ledes, pantallas de información, puntos de recarga para bicis eléctricas y paradas cubiertas

Por lo demás, la dotación del carril bici con luces ledes, 30 pantallas de información, la adquisición de 200 bicicletas eléctricas, los 30 puntos de recarga y los paradas cubiertas son infraestructuras complementarias al carril que se van a ejecutar.

Tampoco se va a renunciar a la recuperación de parques y zonas ajardinadas por los que discurra el futuro carril bici. Entre ellos, la actuación más esperadas es la del parque de la Legión, porque desde este punto es desde donde se pretende conectar el sendero ciclista y peatonal de la muralla con la Alcazaba.

El nuevo carril, que se ejecutará entre 2022 y 2024, servirá para reconstruir el trazado amurallado de Badajoz, roto por las brechas que se hicieron con la expansión urbanística de la ciudad. En los tramos donde no se conserva muralla (como Ronda del Pilar, Correos o avenida de Colón), como ya existen paseos peatonales, la idea es incorporar solo el carril bici.

El proyecto se completará por fases. La primera será la construcción del carril bici, que es la actuación más ambiciosa y también la de mayor coste, 900.000 euros. La previsión, avanza Mejías, es que en enero se empiecen a preparar los pliegos para sacar a concurso la redacción del proyecto.

El futuro cinturón aspira a convertirse en un hito que permita promocionar el turismo sostenible en torno a los dos grandes atractivos patrimoniales de Badajoz, las murallas y su Alcazaba.