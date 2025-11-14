Badajoz se apoya en los médicos para prevenir la violencia de género Dos ponencias y la proyección de un documental completan las actividades programadas con motivo del 25N

Redacción BADAJOZ. Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

El Ayuntamiento de Badajoz conmemorará el 25 de noviembre, Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, con distintas actividades entre la que destaca una campaña de prevención de la violencia de género con el lema ‘Cuéntaselo a tu médica/o’.

Programada por la Oficina de Igualdad y Violencia de Género del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), en colaboración con el Colegio de Médicos con motivo de este día, tiene como objetivo incentivar la confianza de las mujeres en el personal médico para que cuenten la violencia que puedan estar sufriendo y poder activar los protocolos de denuncia.

LLAMAR AL es un teléfono para llamar si eres víctima de maltrato o si conoces un caso cercano de violencia machista Es gratuito, funciona las 24 horas del día los 365 días del año y no deja rastro en la factura del teléfono. Nadie sabrá que has llamado. Es confidencial.

El concejal delegado del área, Juancho Pérez, presentó ayer en rueda de prensa la programación municipal, que incluye la citada campaña de prevención de la violencia de género, que estará expuesta a través de cartelería en todos los centros de salud de Badajoz capital y pedanías, así como en el Hospital Universitario y en el Perpetuo Socorro.

En relación a su objetivo, lo calificó como «algo imprescindible» si se atiende a los datos del Consejo General del Poder Judicial, que recoge en su último informe que solo el 30%, es decir una de cada tres de las 48 mujeres asesinadas en España por parejas o exparejas en 2024, había denunciado a su agresor.

Como complemento a la campaña, los próximos días 18 y 24 en el Colegio de Médicos se celebrarán unas jornadas para tratar el abordaje de la violencia de género desde la comunidad médica.

La programación incluye dos ponencias, el martes 18 a las 18.00 horas con la fiscal contra la Violencia sobre la Mujer de la Audiencia Provincial, Inocencia Cabezas, centrada en el papel de los profesionales de la medicina en el proceso penal; y el lunes 24, a la misma hora, con la médico forense Sonsoles Castro, que abordará las claves para la atención a las víctimas de violencia en consulta.

En relación a esta campaña, el edil explicó que este es el primer año que se lleva a cabo y que estos profesionales lamentan «muchas veces» que no pueden actuar «si no hay alguien que le da al interruptor, por decirlo de alguna manera».

Así y de la mano del Colegio de Médicos, cuya colaboración agradeció, van a intentar que quien esté en esta situación se mentalice de que la consulta del médico «es un buen sitio en el que puede empezar a parar esa tortura».

Por su parte, el documental de María Bestar ‘No estás loca: la verdad sobre la violencia vicaria’ se proyecta el martes 18 a las 19.00 horas en el López de Ayala y recoge el testimonio de mujeres que sufren la instrumentalización de sus hijos por parte de sus agresores para provocarles «el mayor daño posible».

La proyección, que contará con un coloquio posterior con la directora, está abierta al público, que puede adquirir las entradas gratuitamente en la página web del teatro y en taquilla.

El visionado de este documental constituye, agregó, el cierre de unas jornadas específicas para profesionales en torno a la violencia vicaria, que se celebrarán en Badajoz los días 17 y 18 organizadas por la asociación ‘Mujeres Libres, Mujeres en Paz’ con el fin de aportar claves sobre esta violencia.

También en este teatro el martes 25 a las 19.00 se podrá ver ‘El buen hijo’, una coproducción de Territorio Violeta y Clásicos Contemporáneos dirigida por Cecilia Geijo que denuncia la violencia sexual y su negación por parte de los agresores. El texto es de la dramaturga Pilar G. Almansa y está protagonizado por Rosa Merás y Josu Eguskiza.

El acto central del 25N consistirá es la colocación de un lazo conmemorativo contra la violencia hacia las mujeres en la fachada del Ayuntamiento de Badajoz, que tendrá lugar ese día a las 11.00 horas.