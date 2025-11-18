HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de la presentación ayer de la iniciativa. HOY

El Ayuntamiento de Badajoz formará en marketing e Inteligencia Artificial a emprendedores

La nueva edición de 'Badajoz Emprende' ofrecerá herramientas para impulsar la iniciativa empresarial durante dos años

R. H.

BADAJOZ.

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Emprendedores con una idea de negocio y en fase de puesta en marcha, o empresarios, autónomos o microempresas de reciente constitución –legalmente constituidos en los ... dos años previos a la solicitud como beneficiario del programa– se podrán beneficiar de los servicios de marketing, web, de formación en Inteligencia Artificial (IA) o de profesionalización de 'Badajoz Emprende', puesto en marcha por la concejalía de Formación y Empleo a través del Servicio de Emprendimiento.

