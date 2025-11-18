El Ayuntamiento de Badajoz formará en marketing e Inteligencia Artificial a emprendedores

Emprendedores con una idea de negocio y en fase de puesta en marcha, o empresarios, autónomos o microempresas de reciente constitución –legalmente constituidos en los ... dos años previos a la solicitud como beneficiario del programa– se podrán beneficiar de los servicios de marketing, web, de formación en Inteligencia Artificial (IA) o de profesionalización de 'Badajoz Emprende', puesto en marcha por la concejalía de Formación y Empleo a través del Servicio de Emprendimiento.

La concejala del área, Elena Salgado, acompañada del representante de Ágora Consulting, Víctor Sánchez, detalló que el nuevo proyecto de 'Badajoz Emprende', que empezó ayer en su tercera edición y que tendrá una duración de dos años, pretende volver a ofrecer a los emprendedores y a las microempresas del municipio un conjunto de recursos y herramientas que sirvan de impulso y apoyo a su iniciativa empresarial.

En este sentido, señaló que parten de un «objetivo claro», como trabajar en el mantenimiento, en la consolidación y el desarrollo económico del municipio y de sus sectores productivos estratégicos, dando un soporte a los emprendedores o a las empresas de reciente constitución.

Para ello, ofrecen servicios que se adaptan a los nuevos usos y formas de consumo, a la nueva era digital, además de un mayor apoyo a la digitalización del sector empresarial, y en esta nueva edición han intentado mejorar las anteriores, y adaptarlas a las nuevas necesidades y demandas del sector empresarial con el apoyo a la digitalización. De esta forma, explicó, van a ofrecer servicios de marketing, de web o de tiendas virtuales y pack de ventas, así como servicios que ofrecen herramientas de profesionalización de las empresas o que promuevan presencia local, formación y capacitación en Inteligencia Artificial, todos ellos de forma gratuita.

Acto seguido, se refirió a los servicios de marketing, de diseño de estrategias y plan de marketing y a la puesta en marcha de acciones que posibiliten potenciar las iniciativas emprendedoras, ante lo que se incluye la creación de logotipos, el diseño de sitios web, la elaboración de estrategias y contenidos y la inclusión en redes sociales.

Respecto a los servicios web, de tiendas virtuales o pack de ventas, comprenden la gestión de dominios y 'hosting', la redacción de textos legales, mantenimiento de web, certificado de seguridad, tiendas virtuales, redacción de catálogos y discursos comerciales, asesoramiento en ventas y análisis del producto o sistemas de factura electrónica.

Profesionalización

Los servicios que ofrecen herramientas de profesionalización de las empresas implican desarrollar las capacidades administrativas, operativas y de gestión necesarias para que funcionen como una organización completa. Además, los nuevos empresarios tienen la oportunidad de interactuar con personas afines, compartir conocimientos y abrir las puertas a nuevas posibilidades comerciales a nivel local.

También se incluye la formación de los beneficiarios participantes del programa en el uso de nuevas herramientas relacionadas con la Inteligencia Artificial, su funcionamiento y sus posibilidades a nivel empresarial.

Salgado señaló que «siempre» serán aplicaciones adaptadas al día a día de cada una de las empresas, y que los distintos servicios se ofrecerán en función de las necesidades de cada participante, que no tendrán que acogerse a todos ellos, sino solamente a los que realmente demanden, y ante lo que puntualizó que cada beneficiario, empresa o empresario podrá recibir los diferentes servicios mencionados anteriormente en un periodo máximo de seis meses.

La empresa que prestará los servicios junto al Ayuntamiento es Ágora Consulting, ubicada en el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, y los participantes, una vez inscritos en el programa, recibirán la asistencia y los servicios necesarios en función de sus características y demandas propuestas. Para ello, deberán ponerse en contacto con el Servicio de Emprendimiento del Ayuntamiento y a través de la web habilitada para ello.