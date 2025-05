Las asistentes se quejan porque solo hay urinarios para orinar de pie en la Feria de Badajoz

Solo se puede orinar de pie en la Feria de San Juan de Badajoz. La falta de aseos femeninos ha sido una de las quejas ... más extendidas en la edición 2023 de esta fiesta.

A diferencia de otros años, en las entradas a la zona de atracciones solo hay urinarios para hombres. Se trata de estructuras de color gris que pueden usar hasta cuatro hombres a la vez y que están rodeadas de vallas para dar privacidad. Otros años había 'policleans', es decir, casetas con baños portátiles. En este caso solo hay posibilidad de orinar de pie y además estos aseos no están señalizados.

Los comerciantes son testigos de la confusión y las quejas. «Yo mando a los que me preguntan a las casetas, pero es verdad que están muy lejos y que no es sitio para meter a las niñas por la noche», se lamenta 'Loren' Pascual, que tiene un puesto de bebidas frías. «Al final muchas se meten entre los camiones para orinar».

Las mujeres solo tienen dos opciones si necesitan usar un baño en la feria. La primera es ir hasta la puerta de Lusiberia donde hay un solitario 'policlean', lejos de la zona de atracciones. Sin embargo el sistema de limpieza no funciona, por lo que está en muy malas condiciones habitualmente. La otra opción es cruzar toda la zona de 'cacharritos' para ir a la zona de casetas. En este punto hay unas 15 cabinas metidas en un solar (la antigua casetas del PP).

Ampliar El único 'policlean' que hay en la zona de atracciones y que no funciona. HOY

Los únicos baños fijos de Caya, que están en la entrada de las casetas, están cerrados por avería. Estos aseos contaban con váteres buenos, iluminación y lavabos, pero en las últimas ediciones de la fiesta han estado cerrados en muchas ocasiones.

Este problema también afecta a cualquier persona con problemas de movilidad que no cuenta con ninguna alternativa para usar un aseo en el ferial de Caya.

«El otro día perdí 15 minutos con la niña dando vueltas porque necesitábamos un baño y cuando vi que no había alternativa, porque no me lo creía, tuve que ponerla en el solar del aparcamiento. No es normal», se lamentaba este jueves Lola Mayor, una de las asistentes.

Este jueves fue el Día del Niño en la feria, la asistencia fue masiva y los problemas por falta de aseos e higiene aumentaron. «He tenido que irme a las casetas y ha sido asqueroso y a los niños detrás de los coches porque no los voy a meter donde está todo el mundo borracho para hacer cola. Es una vergüenza», añadía otra madre, Teresa Merchán.