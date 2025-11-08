La Archidiócesis atendió a más de 15.000 personas el pasado año

Redacción BADAJOZ. Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Más de 15.000 personas fueron atendidas el pasado año en los 122 centros sociales y asistenciales y en los proyectos con los que cuenta la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, 889 de ellas orientadas en la búsqueda de empleo; 2.326 mayores, enfermos crónicos o con otras discapacidades; o 1.805 inmigrantes que han recibido ayuda.

Así se recoge en la memoria de actividades de la Archidiócesis que se ha dado a conocer este viernes con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, que se celebrará el domingo en todas las parroquias, y según la cual 15.318 personas fueron atendidas, entre las cuales 119 se vieron beneficiadas a través de los centros de escucha o 221 niños en algún centro de atención y tutela de menores.

Del mismo modo, las mujeres ayudadas en centros de promoción fueron 509; un total de 240 personas fueron atendidas diariamente en los comedores sociales, que ascienden a tres; o 48 reclusos pasaron por el piso de acogida de la pastoral penitenciaria, mientras que en el caso de Cáritas, con 1.414 voluntarios, las personas en exclusión social acompañadas fueron 4.348, lo que supone 9.564 beneficiados, y en el de Manos Unidas, con 205 voluntarios, los diversos proyectos de cooperación al desarrollo impulsados ascienden a 446.000 euros.

Proyectos solidarios

Además, el Fondo Diocesano de Solidaridad ha hecho lo propio con seis proyectos por un importe de 74.000 euros según los datos de esta memoria referidos a la actividad caritativa y asistencial de la archidiócesis que, en cuanto a la labor pastoral, celebrativa y evangelizadora, cuenta con 211 sacerdotes, 39 misioneros, 202 parroquias, 13 monasterios, 69 comunidades de vida activa, 480 religiosos, 2.240 catequistas que imparten catequesis a 15.000 niños y jóvenes y seis seminaristas mayores.