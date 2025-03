Los tractores vuelven a las carreteras extremeñas para que se escuchen sus reivindicaciones

José Tomás Palacín Badajoz Miércoles, 7 de febrero 2024, 08:19 Comenta Compartir

Cortes en las carreteras de Santa Amalia, Montijo, Almendralejo, Entrín, La Albuera, Badajoz ciudad, Cáceres ciudad, Mérida, Navalmoral de la Mata, Zafra, Coria… Los agricultores extremeños, sin previo aviso, se levantaron el martes contra la subida de los insumos, la Ley de la Cadena Alimentaria, la pesada burocracia, el comercio internacional europeo.

Mediante grupos de Whatsapp y Facebook se organizaron sin querer saber nada de las grandes organizaciones profesionales agrarias, que siguen manteniendo su gran manifestación el próximo 9 de febrero. Algunos estaban relacionados con La Unión de Extremadura, pero muchos quisieron dejar clara su total independencia por desconfianza ante los representantes del campo.

Al principio eran pocos en ciertas zonas, pero se fueron sumando cada vez más agricultores y tractores para protestar por lo que consideran un ataque injusto contra el campo. No salvan a nadie: ni a Europa ni al ministro Planas ni a la consejera Morán.

Agrupaciones como las Asajas extremeñas dejaron claro que los jueves y los viernes de este mes de febrero habría cortes en las principales vías de la región. Sin embargo, este martes nada hacía presagiar que los cortes, las marchas lentas y las protestas protagonizarían la jornada.

Los protestantes, sin un líder claro, no avisan de cuándo habrá nuevas protestas. Sólo que las habrá. Otros, anuncian que hoy mismo toda Extremadura podrá encontrarse en una situación similar a la de ayer. Y el viernes se prevé que la gran manifestación convocada por las OPA vuelva a paralizar a la región.

Si bien dejan pasar a los servicios mínimos, los demás conductores deben dar vueltas para llegar a su lugar de destino. En pocos casos hay resistencia; al menos en la provincia de Badajoz, la mayoría está con los agricultores. Tampoco ha habido grandes altercados: algún incidente puntual en Almendralejo, pero en la mayoría de focos ha prevalecido el respeto y la colaboración entre manifestantes, ciudadanos y Guardia Civil.

Pero, ¿qué pide el sector primario extremeño? La Política Agraria Común (PAC) se llevó la mayoría de las exigencias. La PAC prometía alimentos de calidad, a precios razonables y fijar la población al territorio con trabajos dignos. Para las organizaciones agrarias y para los manifestantes de ayer, nada de esto se ha cumplido. También exigen que se flexibilicen las medidas, como ha ocurrido en otras comunidades como Castilla-La Mancha.

Demandan también reformas urgentes en cuanto a la simplificación de los trámites burocráticos, una cuestión que llevan pidiendo años y que saltó por los aires en la última PAC, la 23-27. Pero no se ciñen sólo al ámbito europeo.

Exigen también que el gobierno regional prometió abrir la Consejería de Agricultura al campo y que no lo ha cumplido, así como que «muchos agricultores y ganaderos no han cobrado o no saben si los pagos que han cobrado son los correctos».

Tanto las Asajas extremeñas como UPA-UCE están de acuerdo en este punto y ha sido uno de los principales temas de discusión durante el día de ayer. La UE permite que los acuerdos comerciales internacionales sigan provocando alta exigencia en trazabilidad para el campo extremeño y excesiva libertad para los productos que vienen de terceros países, lo que hace que entren alimentos con fitosanitarios prohibidos para el resto de agricultores europeos.

«Esto nos tiene hartos y cabreados a los agricultores extremeños. Sólo hay que mirar la cantidad de explotaciones que se están cerrando en Europa por estos motivos», señaló hace dos días Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja, en rueda de prensa.

Y, apuntando concretamente a Luis Planas, ministro de Agricultura, afirmó: «También denunciamos que se destinen fondos nacionales a financiar proyectos de regadío en países como Marruecos».

En cuanto a la Ley de la Cadena Alimentaria, todos defienden que se debe reforzar. Van más allá: su Observatorio debe publicar los índices de precios y costes y actualizar todos los estudios de cadena de valor realizados hasta ahora.

Del mismo modo, la AICA, según ellos, debe actuar más a través de los indicios y por lo tanto con inspecciones de oficio, recuperando en los indicios la temática de los «precios anormalmente bajos» como pasa en Extremadura con el arroz o la miel.

También piden cuestiones más concretas como seguridad sanitaria en las cabañas ganaderas, mayor apoyo ante sequía y subidas de costes, cuestiones laborales y de Seguridad Social, mejoras en la bonificación del gasóleo agrícola de forma indefinida, revisión del sistema ZEPA, replantear la instalación de energías renovables en terrenos agrarios o la modificación de la Pepac. Pero el último gran punto está relacionado con el futuro del campo: la falta de relevo generacional.

Ayer, muchos de los agricultores rondaban la treintena. Sumado a todo lo anterior, estos pedían que, a nivel de Gobierno y comunidades autónomas se exija un reforzamiento real de los mecanismos de incorporación de jóvenes para propiciar el relevo generacional ante la gran jubilación en el campo.

Y es que, según ellos, ninguna solicitud de incorporación de jóvenes debe quedarse sin realizarse por falta de presupuesto. Además, se debería frenar la especulación y la compra de tierra que están realizando los fondos de inversión y agentes fuera del sector agrario y facilitar, mediante mecanismos voluntarios, el acceso a la tierra a los jóvenes y nuevos agricultores, así como a aquellos que tienen una base territorial inferior a la media de su sector productor.

«No nos sentimos dueños de nuestra tierra», alegaban algunos. «No avisaremos de las próximas manifestaciones, porque todos nos mienten», defendían otros. La realidad es que el campo extremeño ha estallado y no parece que vaya a acabar el enfado. Las horas punta serán clave en los cortes de carreteras: «A esas horas vienen las profesoras, trabajadores, gente del colegio. Que aprendan a luchar por lo suyo».