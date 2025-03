Presidente de Asaja: «El alcalde de Cáceres no va a sancionar a los agricultores como el cacique de Mérida»

Álvaro Rubio Cáceres Miércoles, 21 de febrero 2024, 12:34 | Actualizado 20:14h. Comenta Compartir

El corte en Cáceres con mayor número de agricultores concentrados es el de la rotonda del V Centenario. Desde allí, el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha hecho un resumen de lo que necesita el campo y ha lanzado críticas hacia el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; la presidenta de la Junta, María Guardiola, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Agradecemos al alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, que no vayamos a ser sancionados porque nos ha permitido movernos libremente a diferencia del cacique que existe en Mérida, que parece ser que ese sí va en contra de cualquier movimiento democrático», ha afirmado García Blanco, que ha detallado los problemas por los que atraviesa el sector primario.

El dirigente ha asegurado que «Europa está matando la agricultura» y que está imponiendo una serie de requisitos medioambientales que hacen inviable cualquier tipo de producción agraria.

Muchos de los vehículos que participan en la protesta son apicultores. Su presencia se debe a la entrada de sirope que se etiqueta como si fuese miel y se produce en diferentes países. Esta competencia desleal está denunciada en Bruselas y hay una propuesta de modificación del etiquetado de la miel para que aparezca la cantidad de miel que procede de cada uno de los países, pero no acaba de hacerse. «Ayer compramos miel y en la parte de atrás dice que viene de España, Argentina y Uruguay. Eso no se lo cree nadie. Es sirope y no miel», ha indicado García Blanco.

A nivel nacional, ha insistido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está dando alas a la comercialización de productos de terceros países. «Hoy le está dando un zasca a los agricultores con un viaje a Marruecos para favorecer los intercambios comerciales con nuestros país. Va a ser inviable seguir con esta situación», ha lamentado el presidente de Asaja Extremadura.

En el ámbito regional, también ha tenido palabras para María Guardiola. «La presidenta de la Junta prometió reducir las zonas ZEPA en Extremadura y de momento no ha hecho nada, así que póngase también las pilas», ha concluido.

Respuesta de Osuna

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha contestado a las afirmaciones del presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco. «No vamos a entrar en descalificativos personales ni respuestas a esas declaraciones. El ayuntamiento de Mérida aclara que el acto de Cáceres contaba con los permisos de delegación del Gobierno y comunicación al ayuntamiento, mientras en el caso de Mérida no los hubo, no hubo solicitud ni información al Ayuntamiento, y por lo tanto no se pudo avisar a los vecinos de los cortes previstos". Y recuerda que "quien sanciona no es el alcalde sino la Policía Local en el ejercicio de sus funciones reglamentarias para con todas y todos los ciudadanos».

Hay que recordar que Osuna, además de informar sobre la multa a los tractoristas que participaron en la protesta en Mérida por no tener permiso, también denunció que los participantes en las movilizaciones de los agricultores «destrozaron» la señalización de tráfico del polígono industrial El Prado.