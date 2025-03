«Al que quiere hacer las cosas bien, le deberían dar facilidades»

Daniel Calzas, natural de Abertura, lo tiene claro. Desde pequeño le gustaba el campo y siempre se quiso dedicar a él. A sus 27 años, ... con gran ilusión, lleva una explotación con vacas o ovejas.

–¿Cómo es esa ganadería?

– Las vacas son cruzadas de limusín y charolés. Además, tengo dos frisonas, que las estoy criando con mucho sacrificio y gran ilusión por poder probar su leche. En lo que se refiere al ovino, comencé con 50 o 60 ovejas que tenía mi padre y ahora puedo tener unas 360. Las estoy haciendo de la raza merina pura, que es autóctona de la zona. Me gustan sus cualidades.

«Me gusta compartir, que se vea mi día a día. Intento subir lo que considero que es curioso y que no se hiere sensibilidades»

–No es normal ver un ganadero tan joven.

–De mi quinta, en el pueblo no hay nadie. Puedo decir que soy el ganadero más joven de Abertura. Esta vida no la quiere nadie a no ser que sea para un rato de ocio. Luego, en los momentos que tienes que ir un sábado, un domingo o que tienes que ir porque ha habido algún problema, no acude nadie. La gente no quiere ataduras. Prefieren sus ocho horas de trabajo y salir sin tantas preocupaciones. A pesar de todo, a mí siempre me ha gustado el campo y es lo que quiero.

–¿Lleva toda la explotación ganadera solo?

–Suelo estar yo solo, aunque me echa muchas manos mi padre, porque se jubiló el año pasado. No obstante, la puedo llevar yo solo muy bien. He andado con las ovejas por caminos y cordeles dándoles de comer y me tiraba un día entero. Luego se jubiló un ganadero, que las tenía en la planta solar del pueblo, y el dueño me dijo que, si las quería meter en ese terreno, por el tema de prevención de incendios. Al principio, lo veía un problema porque había otro ganadero. Al final, probé y tenemos cada uno una zona y es curioso, pero los animales no se suelen mezclar.

–Aficionado a las redes sociales.

–Me gusta compartir en Instagram, que se vea mi día a día. Intento subir lo que considero que es curioso y que no se hieren sensibilidades. A partir de ahí, la gente me comenta mucho. Hay muchas personas, alejadas de este mundo, que se asombra con los vídeos que subo. Hay gente que no te comenta, pero te ve por la calle y te dice algo. También es una forma de promocionar la ganadería.

–Hace muchas horas.

–Depende del día, pero lo normal es que se hagan muchas horas porque casi siempre suele haber imprevistos. Al final, estás atareado todo el día. Puedes ir por la mañana a atender los animales, pero final también vas por la tarde para echar un vistazo.

–¿Cómo se ve en un futuro?

–Espero, al menos, estar igual que estoy ahora, porque cada vez nos aprietan más. Cada día que pasa es más difícil tanto para el que quiera empezar, como el que quiera continuar.

–¿Por qué trabas?

–Cada vez surgen más cuestiones. Una de las cosas que no veo bien es el tema de las subvenciones. Antes, te la daban y comprabas los animales o edificabas una nave, como hice yo con un plan de mejora. Ahora, te metes en el banco y pones el dinero. La subvención te la dan al cabo de un año o año y pico. Por tanto, el que gana es el banco, porque tengo que estar ese tiempo pagando intereses. Entiendo que antes se hacían muchas trampas, pero sería mejor que te exigieran más. Al que quiere hacer las cosas bien, le deberían dar más facilidades.