«Hay muchos conejos en el campo y se lo comen todo»

Juan Antonio Hurtado lleva 22 años como agricultor y sigue cobrando lo mismo, pero producir ahora cuesta mucho más dinero. En cuanto a los precios, ... cree que hay demasiados intermediarios en la cadena de alimentación. En el futuro confía en que el regadío permita tener nuevos cultivos.

–¿Desde que comenzó a trabajar en el campo, cómo ha cambiado la situación?

–Yo empecé hace 22 años y ha cambiado mucho y para mal. El tema de los precios, la sequía y ahora también tenemos el problema de los conejos

–¿Qué problema hay?

–Pues que hay muchos y se lo comen todo. Las viñas, según se van poniendo, se las van comiendo. Pero también se comen las viñas grandes. Tengo unas viñas en las que se están comiendo la corteza, se están comiendo la madera, los almendros también se los comen. Ahora estamos poniendo alambres y cosas para que no suban la planta y no se la coman. No nos dejan hacer nada. Y todo es dinero, dinero y el vino sigue en la bodega, sin venderse.

–¿Desde cuándo viene el problema de los conejos?

–Pues lo de los conejos viene ya desde hace tiempo, pero ahora se está acentuando más. Hay muchísimos conejos en cualquier zona, pero más si hay algún regato cerca o la autovía, ahí afecta más. Cuando yo empecé este problema no lo teníamos.

–¿El problema de la sequía tiene solución?

–Si llueve ahora, como se prevé que pase esta semana, sí se puede solucionar algo.

–¿Cómo viene la planta?

–Pues viene pequeñita, porque no ha llovido nada, le falta la vitamina. La viña viene con uva, pero está muy pequeña.

–¿La situación del vino en las bodegas es complicada?

–Desastroso, porque el tinto no se vende. Se ha acentuado todo con la pandemia, y mira que antes iba regular.

–¿Y los olivos?

–Vienen exagerados y, además, si llueve más tarde, los olivos se recuperan. Pero si seguimos igual, pues como la uva, nada. La cosecha del año pasado fue nula. Pero cuando yo empecé tampoco era así la vecería. Antes daban todos los años cosecha, unos años más y otros menos, pero no un año todo y al año siguiente nada, que es lo que está pasando ahora. Antes un año daba diez y al año siguiente, cinco, pero ahora da un año diez y al año siguiente, nada. Ha cambiando el tiempo, han cambiado los olivos.

–¿Hay cada vez menos jóvenes en el campo?

–Sin duda, personas más jóvenes que yo no se ven. Quizás conozca a diez o quince, no más, en Almendralejo. Son muy pocos.

–¿Y la mano de obra?

–La mano de obra es otro gran problema, por eso se tiende a la mecanización y a olivos superintensivos y viñas en espalderas. Así que el olivar tradicional está condenado a desaparecer, sobre todo por la falta de mano de obra. Y también por los precios que se pagan por la aceituna de mesa.

–Imagino que su consejo es no dedicarse al campo.

–Es que a mí me gusta el campo y me gustaría que mis hijos se dedicaran a ello. Yo vengo de una familia de campo, mi padre, mi tío... La verdad es que para empezar necesitas ayuda de la familia, porque empezar desde cero es complicado. Y los que tenemos pocas tierras, pues las alquilamos.