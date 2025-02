«Los agricultores se están agotando ante tantas trabas»

Hija de madre catalana y padre de Talavera la Vieja, González llegó cono solo 6 años de edad a Tiétar, población eminentemente tabaquera de la que desde el mes de junio es alcaldesa.

No es agricultora, pero sí que tiene muy cerca este mundo...

Soy ... maestra pero siempre he estado muy ligada a la vida del campo. Primero, por estar aquí casi siempre y luego por mi marido, que es agricultor. Así es que, aunque no trabaje directamente en el campo, llevo casi toda la vida escuchando a diario lo que ocurre.

¿Cómo ve el futuro de la agricultura en general y del cultivo del tabaco en particular?

Complicado, porque los agricultores se están cansando mucho. La gente se está agotando ya ante tantas trabas. La burocracia que han de sufrir para todo, desde solicitar ayudas hasta las prohibiciones de usar ciertos fitosanitarios que les supone una merma en la producción, las inversiones que deben llevar a cabo, la subida de los precios de los productos y maquinarias que utilizan frente a un incremento del coste de venta del tabaco que no se corresponde, etcétera. Parece que todo son trabas y limitaciones. Ocurre, por ejemplo, con la obligatoriedad de tener parcelas en rotación, que deben estar un año paradas. Esa parcela no produce, pero sigue generando gastos a los que el agricultor debe hacer frente, como es el arriendo o amortización de la misma, IBI, seguros, agua…

¿Cómo hacen los agricultores para poder seguir adelante?

Haciéndose cargo de explotaciones mayores. Antes una familia vivía con 5 hectáreas, pero eso ahora es impensable. Deben llevar el triple para que pueda ser rentable. No obstante, sí creo en el cultivo del tabaco y en que debe continuar. Es el más adecuado para estas tierras y el único que da buenos resultados.

¿Por qué?

Como decía antes, una persona puede vivir con una explotación de 15 hectáreas y además genera empleo para más familias, cosa que no pasa con otros cultivos. Aquí también se han plantado otros cultivos en los últimos años, como frutales, pero no daban el rendimiento esperado. Además de tabaco, mi marido planta estevia y ahí está experimentando. Hay tomates… pero insisto, que ninguno como el tabaco, que genere el mismo número de jornales y del que no solo viva el agricultor, sino más familias.

¿De qué manera influye la presencia de Cetarsa en el mantenimiento del sector?

La confianza que el agricultor tiene al contratar con una empresa pública como es Cetarsa da mucha estabilidad al sector. Además, se trata de una empresa que también es transformadora, por lo que es bueno tenerla ya que también da trabajo a muchos operarios en los procesos posteriores. Es cierto que ayuda porque ha subido el precio que paga, pero tendrían que intentar ayudar un poquito más a los agricultores, teniendo en cuenta que la calidad que exigen es muy alta si la comparamos con otras empresas.