Francisco Javier Martín es un vecino de Jaraíz de la Vera conocido en la agricultura desde muy joven, ya que estaba encargado de la explotación ... familiar, lo que le hizo optar por no emigrar y seguir dedicándose a lo que más le gusta, el campo.

–Usted se encarga de una explotación olivarera de 80 hectáreas, unas dimensiones que para este cultivo no predominan mucho por estas tierras.

-Aquí siempre se ha dado más el tabaco y el pimiento, pero este es un cultivo que también tiene salida. Cuando Hipólito Cano (propietario de la explotación) me llamó para trabajar, en el año 2017, comenzamos con 10 hectáreas. Ahora, seis años después, vamos por 80. Y si todo va bien, en septiembre plantaremos otras 20 hectáreas más. Todo lo tenemos en fincas ubicadas en los términos municipales de Casatejada y Saucedilla.

–¿En qué consiste su labor?

–Pues hago un poco de todo. Si hay que podar, regar, hacer los tratamientos, estar con los trabajadores... digamos que el encargado, para quitar trabajo a Hipólito, que tiene más ocupaciones, como una almazara propia.

–¿Qué variedad es la que cultivan?

–Principalmente tenemos la arbequina, pero también experimentamos con otras variedades para ver qué tal se adaptan y cómo es el aceite que nos dan. Entre estas la lecciana italiana, que es como el Ferrari de las aceitunas. También autóctonas, como la manzanilla cacereña, entre otras. Tenemos cinco surcos con otras tres variedades diferentes.

–¿En qué se diferencian?

–Dependiendo de la variedad puedes conseguir sabores diferentes, más o menos afrutados.

–Siempre se habla de otras regiones al referirse a la producción olivarera. ¿Tiene algo que envidiar el aceite extremeño al andaluz?

–Ni al andaluz ni a ninguno. Tan bueno o mejor que, por ejemplo, el de Jaén, que he probado muchos de ambas zonas.

–Usted llegó al sector olivarero bien entrado en la cuarentena. ¿Conocía la agricultura con anterioridad?

–Claro. Soy hijo de agricultor. Yo soy de Jaraíz de la Vera y mis padres cultivaban tabaco y pimiento en la finca La Corta, en Casatejada, donde todos trabajábamos y ayudábamos en lo que podíamos. Luego me casé y seguí trabajando en el campo, a lo que salía. Hasta que empecé aquí. La verdad es que me tuve que reciclar, pues había muchas cosas nuevas que aprender. Pero para eso nunca he tenido problema, pues soy muy curioso. Me gusta aprender y como suelo decir, cuando tengo a alguien delante que sabe, que tiene conocimientos de algo, lo coso a preguntas porque me despierta mucho interés.

–Imaginamos que como mucha gente de su generación tuvo oportunidad de dedicarse a otro sector. ¿Por qué decidió quedarse en el campo?

–En primer lugar, porque siempre me ha gustado. Además, en el campo se trabaja, mucho, pero ya no es como antes. Hace 50 o 60 años era mucho más esclavo. Ahora todo está muy mecanizado. Se necesita trabajar mucho, pero para nada como antes. Y por otro lado, siempre tuve claro que no me iba a ir a trabajar a la construcción a una gran ciudad como Madrid.