Los huevos aguantan la inflación

El pasado 13 de octubre se celebró el Día Mundial del Huevo. Poco más que decir sobre esa celebración, salvo que sirve de palanca para ... que desde los medios hablemos de este producto tan global, por todos conocido, pero al que no le viene mal una pequeña campaña de puesta en valor.

Un año este último un poco especial, en el que su precio se ha incrementado por encima del 25%, a pesar de la supresión del IVA a finales de 2022, pero que ha aguantado bien la presión y no ha visto reducido su consumo, tal como sí ha sucedido con otros alimentos. Como es bien sabido, es un alimento esencial y barato, por lo que su encarecimiento no ha frenado al consumidor. De hecho, ha aumentado el consumo. Como dato y con referencia al mes de abril de 2023, se adquirieron un 8% más de huevos con respecto a la misma fecha del año anterior, por un valor un 16% superior. Por tanto, más demanda y subida de precio, un escenario aparentemente ideal para los productores. Sin embargo, aun siendo bueno, no lo es tanto como puede mostrar esta circunstancia de mercado, ya que los costes de producción se han encarecido sobremanera, tanto la energía como la alimentación animal, ambos clave para que las cuentas de resultados de las empresas productoras estén saneadas.

Además hay que recordar el importante cambio que ha experimentado el sector productor del huevo en los últimos años. Eso sin necesidad de remontarnos hasta 2012, cuando de manera eficiente se realizó una renovación del modelo de jaulas y se implantaron de forma generalizada las llamadas jaulas enriquecidas. Por cierto que no hicieron lo mismo otros países, mucho más remolones a la hora de aplicar la directiva europea. En definitiva, algo que nos perjudicó, porque tras este gran gasto en bienestar animal, se siguió avanzado hacia un modelo de ave criada sin jaula, al que ahora estamos abocados. La realidad es que hasta hace poco más de cinco años, en nuestro país solo el 7% de las gallinas ponedoras se criaban en explotaciones ganaderas sin jaulas, y ahora ya son más del 30%. Además, ya casi el 12% de los huevos que se producen en España se obtienen a partir de gallinas camperas o en ecológico. De estos, el 0,8% en Extremadura, lo que supone más de un millón de docenas anuales.

Otra cuestión relevante, aunque haya pasado desapercibida para el consumidor, es la aprobación de la nueva extensión de norma, que será de aplicación durante el próximo quinquenio. Una herramienta que, entre otras cuestiones, promueve el conocimiento y el consumo de huevo, tanto interno como externo, a través de campañas de comunicación. Además, favorece la investigación y desarrollo. Por el momento, contribuye sin duda a ese sostenimiento del consumo, que es más de lo que pueden decir desde otros sectores, donde la exacerbada escalada de precios ha generado una menor demanda. En esto seguro que influye que los huevos son una de las mejores fuentes de aminoácidos, también de los esenciales. Además en su composición hay un 14% de proteína de una enorme calidad y muy fácilmente digerible, si bien es cierto que no es la principal fuente, dado la menor proporción de que disponen si se compara con carne y pescados, que están por encima del 25%. También aguanta el pulso a legumbres y frutos secos, aunque en el caso de las primeras son de peor calidad al carecer de algunos aminoácidos esenciales, y los frutos secos, comparten sus excelentes propiedades proteicas con altos contenidos en grasa.