Comenta Compartir

En Ibores-Villuercas, la DO ampara 400.000 hectáreas extendidas por 30 municipios con 26.000 colmenas. En Hurdes, solo en el entorno de Las ... Mestas, se cuentan 27.000. Lo que caracteriza a la miel extremeña es su riqueza multifloral. Es una miel con prestigio que se encuentra con dos problemas: las enfermedades y los fraudes. Vamos con lo primero: las enfermedades infecciosas y parasitarias de las abejas serán combatidas muy pronto con una vacuna creada en el Centro de Investigación Apícola de Marchamalo (Guadalajara), que ha desarrollado con la biotecnológica norteamericana Dalan Animal esta primera vacuna para abejas, ya registrada en EE UU y en trámites y pruebas para registrarla en Europa. En Marchamalo, también estudian, en colaboración con 16 centros de investigación europeos, el impacto en la apicultura mediterránea del cambio climático, que está provocando un estrés en las abejas que las vuelve más sensibles a las enfermedades. El segundo problema es el fraude. Resulta que los europeos solo producimos seis de cada diez kilos de miel que consumimos. La guerra de Ucrania ha dejado a China como principal proveedora, pero haciendo alguna trampa, si no, no se explica que, importando 5.000 toneladas de miel china, sea casi imposible encontrar en el supermercado botes que reconozcan ese origen. El truco es que se mezcla con miel española o entra a través de Rumanía, que nos vende 4.000 toneladas a un precio muy bajo. Este problema es más complicado: solo lo pueden solucionar los gobiernos de España y de la UE.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Avispa asiática