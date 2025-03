La rentabilidad marca el inicio de la campaña del tomate

Ayuda de 456 euros por hectárea no sembrada

Aunque, de nuevo, se ha logrado afrontar una campaña de regadío más o menos normal para los productores de tomate para industria, lo cierto es que la sequía ha tenido su impacto. No se han podido sembrar todas las hectáreas que hubieran sido posible, básicamente por parte de los agricultores que forman parte de la comunidad de regantes del Canal de Orellana. Por este motivo, el Ministerio de Agricultura acaba de aprobar una ayuda para los agricultores de tomate que no han podido sembrar en este 2023 todas las hectáreas previstas debido a la escasez de agua embalsada. En concreto, se trata de una ayuda directa que alcanza los 456 euros/hectárea no sembrada, «lo que contribuirá a paliar las pérdidas y que se ha arbitrado gracias a la reivindicación de UPA-UCE en la mesa de la Sequía nacional», ha subrayado la organización agraria que dirige Ignacio Huertas en Extremadura. La situación de sequía hidrológica se viene arrastrando desde la campaña pasada, con efectos especialmente gravosos para los productores de arroz y los cerealistas de secano. Aún con recortes en las concesiones de riego, se ha logrado superar el riesgo de un segundo año con pérdidas apreciables de hectáreas en uno de los motores clave de la economía regional.