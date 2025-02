Crisis del pienso: «Extremadura es la región con más problemas»

JOSÉ TOMás PALACÍN Badajoz Martes, 22 de marzo 2022, 12:44 Comenta Compartir

La huelga de transportistas sigue su curso y las industrias de la alimentación animal y de la ganadería avisan: las granjas están al límite y tendrán que sacrificar animales si la materia prima para el pienso no llega y la situación no se soluciona pronto.

Extremadura es la región más afectada. Aunque es una productora ganadera de importancia, al ser de interior, no cuenta con materia prima para la alimentación, ya que esta llega, sobre todo, desde los puertos, que se encuentran lejos. Por otro lado, no tiene una comunidad ganadera focalizada en un sitio específico, por lo que la dispersión de las explotaciones hace difícil su suministro.

«Es más fácil hacer un convoy para ir a por la materia prima que repartir a las explotaciones ganaderas desde las fábricas», explica Jorge de Saja, director general de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (Cesfac). «La Guardia Civil, desde que el Ministerio por fin reconoció que había un problema, puede escoltar un convoy, pero no se puede poner un agente detrás de cada camión con cereales para que los lleven».

Los camiones están llegando a Extremadura a cuentagotas desde el Puerto de Huelva. De hecho, ayer había 50 camiones paralizados. Solo se pudo cargar diez, y hasta anoche a las doce no llegaron algunos a Piensos Teca. Su gerente, Eva Casado, señala que «estuvieron parados, colapsados, cargando mal y parece que hoy va a ser igual, fuera de hora. El problema es la huelga de transporte, nueve días sin recibir nada. Hay desabastecimiento en todas las fábricas».

Asimismo, hay fábricas que ya están paradas, asegura como representante de la Asociación Extremeña de Fabricantes de Pienso, y otras en las que solo se hace lo imprescindible. «Si nos quedamos sin alimento, que puede pasar en cualquier momento, porque se han cortado los hilos productivos de las granjas, ese daño ya no se recupera. Ese ciclo se ha estropeado: podrán salir los animales, pero el crecimiento no será óptimo, tendrán estrés… El daño que se está haciendo no se repara inmediatamente, la recuperación será complicada», asegura Casado. «No hay comunicación con los transportistas, no quieren, es muy desilusionante. Y a pesar de los esfuerzos de la Guardia Civil por ayudarnos, seguimos teniendo muchos problemas. Estamos desbordados».

«Extremadura es la región con más problemas, la más desprotegida, con el pienso se hace lo que se puede. Se hará un pienso de menor calidad, con materia prima que no tiene suficiente soja. El daño es muy grande, y no solo es económico: va a castigar a los consumidores a medio, corto plazo», explica de nuevo De Saja.

Por su parte, considera que el Gobierno no tiene «cintura suficiente» y que la crisis «va a ir a peor». «Aunque Cesfac y Extremadura están permitiendo que haya una mínima actividad, creo que habrá sacrificios de miles animales», lamenta. «Cuando parecía que íbamos bien encarrillados con medidas para flexibilizar importaciones tras la invasión de Ucrania, vemos que este Gobierno no tiene la cintura, actúa tarde, hasta el pasado jueves por la tarde no hizo nada. Tienen que salir hoy mismo públicamente para decir que se tiene que hacer cumplir la ley. El presidente o quien tenga que salir. No veo en estos momentos esa cintura».

