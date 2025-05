Un centenar de cereceros pide en la calle más ayudas y mejores seguros

Un centenar de cereceros del norte extremeño han protagonizado este viernes una marcha de protesta que ha discurrido por un tramo de la carretera ... N-110 (la que atraviesa el Valle del Jerte, la principal comarca de la región para esta fruta) y ha terminado en la Plaza Mayor de Plasencia. Los manifestantes cifran en 70 millones de euros las pérdidas que les han ocasionado las tormentas de hace unos días, por lo que consideran que los ocho millones de ayudas anunciados por el Estado se quedan muy cortos para compensar el perjuicio sufrido. Además, reclaman mejores condiciones en los seguros, que mayoritariamente no contrataran porque aseguran que les resultan caros y según denuncian, no les garantizan el retorno de una parte sustancial del quebranto ante situaciones como la vivida en esta campaña por culpa de la meteorología.

La marcha la organizaban la Asociación del Valle del Jerte y comarcas norteñas y la asociación agraria La Unión Extremadura, y partió a las 9 de la mañana de la explanada situada frente al restaurante Regino, a unos 13 kilómetros de Plasencia. Iniciaron la marcha a pie algo más de medio centenar de personas, y al finalizarla eran en torno a un centenar. El líder de La Unión, Luis Cortés, cerró el acto dirigiéndose a los presentes desde un escenario colocado junto a la fachada del ayuntamiento placentino. «Se han perdido -afirmó el líder agrario- 70 millones de euros, y hay más de 6.000 explotaciones de cereza, por lo que con los ocho millones del Ministerio, tocamos a unos 1.200 euros por explotación. Queremos que la Junta aporte otros ocho millones, que completen la miseria que nos ha dado el Ministerio».

Además, Cortés aseguró que «los ocho millones concedidos hasta ahora serán solo para uno 20% de los cereceros, lo que significa que más de cuatro mil no cobrarán». «Si esto no se arregla, a mediados de julio nos movilizaremos en Plasencia, en Mérida o en Madrid», adelantó el dirigente de La Unión Extremadura, a quien precedieron ante el micrófono varios representantes de la Asociación del Valle del Jerte y comarcas norteñas. Los intervinientes incidieron tanto en la necesidad de recibir más ayudas y mejorar las condiciones de los seguros agrarios como en lamentar que la participación en la protesta no fuera mayor.

«Teníamos que estar aquí todos -afirmó un representante de la Asociación, vocal por la comarca de La Vera-. Se han perdido de 350.000 a 400.000 jornales. Vivimos de las cerezas unas 5.000 familias. ¿Dónde están? ¿Y dónde están las agrupaciones, y las cooperativas, y los sindicatos agrarios y los políticos?». Por su parte, José David Martín, también vocal de la Asociación, citó el caso de un agricultor «que tenía asegurados 40.000 kilos, ha recogido 21.000 y no cobrará nada de un seguro por el que pagó 4.000 euros».

«Los seguros deberían contemplar la casuística específica del Valle del Jerte y de las comarcas del norte cacereño, que tienen una meteorología específica», plantea Luis Cortés, que añade que «hace diez años, la mayoría de los cereceros tenían seguro, pero ahora no porque son muy caros y no cubren los riesgos, de manera que se te puede estropear el 70% de la producción y no tienes derecho a la indemnización».

«Las comarcas del norte tienen una agricultura minifundista y son una zona de alto riesgo de incidencias meteorológicas, y los seguros no cubre el riesgo de tormenta y pedrisco que tenemos aquí, por eso solo el 8% de los agricultores contrata el seguro», abunda Severiano Sánchez, uno de los participantes en la protesta. «Necesitamos seguros transparentes, que no permita los fraudes ni situaciones dramáticas como que pierdas el 60% de la producción y tu seguro no te pague nada». «La verdad es que la administración no hace nada por nosotros», concluye Sánchez, que asegura que «el daño medio sufrido esta campaña ha sido del 80% de la producción en variedades medianas y tardías».