HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel promocional de los Premios Espiga 'Cava' de Caja Rural de Extremadura. CAJA RURAL DE EXTREMADURA

Abierta la convocatoria para los Premios Espiga 'Cava', que cumplen su décima edición

Las bases de estos premios recogen que las bodegas podrán presentar su candidatura hasta el próximo 8 de octubre

R. H.

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:15

Caja Rural de Extremadura ha convocado los Premios Espiga 'Cava' que en este año cumplen su décima edición como referente a la hora de reconocer a los mejores cavas de la región.

Las bases de estos premios recogen que las bodegas podrán presentar su candidatura hasta el próximo 8 de octubre, fecha en la que también deben haber sido entregadas las muestras de los diferentes cavas.

El concurso contará con tres categorías: Categoría 1 – Cava de Guarda (Tipo: Brut Nature, Extra Brut y Brut); Categoría 2 – Cava de Guarda (Tipo: Extra Seco, Seco, Semi-Seco y Dulce); y Categoría 3 –Cava de Guarda Superior y Gran Reserva: (Tipo: Brut Nature, Extra Brut, Brut, Extra Seco, Seco, Semi-Seco y Dulce).

Las distinciones realizadas para cada categoría serán Espiga de Oro, Plata y Bronce, además de Gran Espiga para el cava que consiga la mejor puntuación entre todos los participantes, que deben ser de empresas elaboradoras y/o comercializadoras de cavas producidos en Almendralejo y acogidos a la DO Cava.

El jurado estará compuesto por catadores de reconocido prestigio, que probarán los cavas bajo el sistema «cata a ciegas». La cata final se realizará el 17 de octubre, apuntan desde la organización.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos por intoxicación en la cooperativa Viñaoliva de Almendralejo
  2. 2 Los secretos de la bandera de Extremadura: lo que pocos saben sobre ella
  3. 3 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  4. 4

    El pacense que captura los gigantes del Guadiana
  5. 5 La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura
  6. 6 Trasladan al Hospital de Coria a un hombre corneado tras ser operado en Casas de Don Gómez
  7. 7 La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura
  8. 8

    Las pirotécnicas lamentan las pérdidas que implica la suspensión de fuegos
  9. 9

    Fedea avisa de que el cierre de las dos unidades de Almaraz generará aumentos de las emisiones y de los costes de suministros
  10. 10 Nuevos cortes en la A-5 en Badajoz a la altura de El Faro por obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Abierta la convocatoria para los Premios Espiga 'Cava', que cumplen su décima edición

Abierta la convocatoria para los Premios Espiga &#039;Cava&#039;, que cumplen su décima edición