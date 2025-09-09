Abierta la convocatoria para los Premios Espiga 'Cava', que cumplen su décima edición Las bases de estos premios recogen que las bodegas podrán presentar su candidatura hasta el próximo 8 de octubre

R. H. Martes, 9 de septiembre 2025, 12:15 Comenta Compartir

Caja Rural de Extremadura ha convocado los Premios Espiga 'Cava' que en este año cumplen su décima edición como referente a la hora de reconocer a los mejores cavas de la región.

Las bases de estos premios recogen que las bodegas podrán presentar su candidatura hasta el próximo 8 de octubre, fecha en la que también deben haber sido entregadas las muestras de los diferentes cavas.

El concurso contará con tres categorías: Categoría 1 – Cava de Guarda (Tipo: Brut Nature, Extra Brut y Brut); Categoría 2 – Cava de Guarda (Tipo: Extra Seco, Seco, Semi-Seco y Dulce); y Categoría 3 –Cava de Guarda Superior y Gran Reserva: (Tipo: Brut Nature, Extra Brut, Brut, Extra Seco, Seco, Semi-Seco y Dulce).

Las distinciones realizadas para cada categoría serán Espiga de Oro, Plata y Bronce, además de Gran Espiga para el cava que consiga la mejor puntuación entre todos los participantes, que deben ser de empresas elaboradoras y/o comercializadoras de cavas producidos en Almendralejo y acogidos a la DO Cava.

El jurado estará compuesto por catadores de reconocido prestigio, que probarán los cavas bajo el sistema «cata a ciegas». La cata final se realizará el 17 de octubre, apuntan desde la organización.